Max Verstappen en vedette lors de la WTCR Race of Netherlands

Vainqueur de GP de F1, Max Verstappen sera en piste lors de la venue du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO aux Pays-Bas cette saison.

La star de chez Red Bull, véritable héros national, sera en action lors des Jumbo Racing Days, qui se tiendront sur le circuit de Zandvoort du 17 au 19 mai.



Cinq fois vainqueur de Grand Prix, Verstappen, 21 ans, doit effectuer une démonstration au volant de la Red Bull F1 le samedi 18 mai et le dimanche 19 mai devant des milliers de fans.



Etabli parmi ls momentd forts du calendrier sportif des Pays-Bas, les Jumbo Racedagen ont attiré un chiffre record de 110'000 fans l'an passé, et propose des tours de démonstration, en plus de la quatrième étape du WTCR OSCARO, avec trois courses au programme de la série mondiale.



Lors de ces Jumbo Racedagen en 2018, où Yann Ehrlacher, Aurélien Comte et Jean-Karl Vernay se sont partagés les victoires, Verstappen s'est mué en visiteur sur la grille de dépzrt avant la course 2 du WTCR OSCARO et a confié à la reporter Alexandra Legouix, en direct sur Eurosport, qu'il suivait les courses de la série.



"J'avais déjà après les deux premières éditions [des Jumbo Racedagen] que nous devrions créer un gros événement autour, et pas seulement des tours de démonstration", avait indiqué Verstappen à l'époque. "Pour le WTCR, rejoindre cet événement est super, et j'aime aussi le regarder. C'est sympa à regarder et [les fans] restent aussi pour toutes les séries. Ils sont juste passionnés de course en général."



Les billets pour les Jumbo Racedagen sont déjà en vente, et plus d'informations sont disponibles sur ce lien :https://www.circuitzandvoort.nl/en/events/jumbo-racing-days#tickets



Jusqu'à maintenant, deux pilotes néerlandais, Nicky Catsburg et Niels Langeveld, ont été confirmés sur la #WTCR2019SUPERGRID, sur Hyundai et Audi, respectivement. Tom Coronel, à la longue expérience en tourisme mondial, a indiqué son désir de continue à courir en WTCR OSCARO, qui propose 30 courses réparties sur 10 meetings, d'avril à décembre cette année.



Photo:Chris Schotanus-Essay Produkties

The post Max Verstappen en vedette lors de la WTCR Race of Netherlands appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.