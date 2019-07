Gordon Shedden n'a aucun regret d'avoir quitté sa zone de confort pour monter en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, même si il attend encore de répéter son succès décroché en 2018.

Shedden est passé en WTCR / OSCARO en tant que triple champion du championnat de supertourisme britannique.



Après avoir remporté la WTCR Race of China-Wuhan la saison dernière, Shedden a terminé la première partie de la saison 2019 sans monter sur le podium malgré tous ses efforts sur sa RS 3 LMS de l'Audi Racing Team Leopard.



Dans une interview pour le magazine britannique Motorsport News, Shedden a déclaré : "J'avais fait 11 ans de BTCC - et j'étais vraiment heureux, tout était parfait. Mais parfois, c'est agréable d'emmagasiner un peu plus d'expérience et de s'améliorer. C'était un défi, mais quoi que je fasse à l'avenir, je serai plus fort qu'au début de 2018 à cause des expériences que j'ai eues."



Le pilote écossais a déclaré à Motorsport News qu'il " étudiait toutes les options " pour 2020, mais a laissé entendre qu'il apprécierait de pouvoir continuer en WTCR / OSCARO. "Sur le Slovakia Ring, j'étais 20ème sur la grille, mais aux côtés de pilotes comme Yvan Muller et Andy Priaulx derrière moi... vous ne pouvez pas vous passer de ce genre d'expérience. C'est le niveau du championnat. J'ai tellement appris que je veux mettre en pratique."



Shedden et ses rivaux du WTCR / OSCARO seront de retour à l'occasion de la WTCR Race of China à Ningbo du 13 au 15 septembre.

The post Mon passage en WTCR m’a rendu plus fort, indique Shedden appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.