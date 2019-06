Monteiro continue de prouver que l’impossible est possible avec une participation aux Heures du

Tiago Monteiro continuera à souligner son statut de véritable héros après avoir accepté l'un des challenges les plus relevés du sport automobile : participer aux Heures du Nürburgring.

Moins de huit mois après son retour à la compétition après 415 jours passés à se remettre de blessures graves à la tête et au cou suite à un crash en essais, Monteiro a été confirmé au sein de l'équipe Honda ADAC Sachsen pour faire partie d'un équipage de quatre pilotes sur une Honda Civic Type R TCR.



Et pour prouver ses qualités surhumaines, la participation de Monteiro à l'éprouvante épreuve de l'Eifel s'ajoutera aux trois courses qui composent la WTCR Race of Germany, qu'il disputera au volant d'une Civic Type R TCR de l'équipe KCMG.



"Je suis ravi de participer pour la première fois à cette course légendaire de 24 heures", a déclaré le pilote Portugais, qui fera équipe avec Markus Oestreich, Dominik Fugel et Cedrik Totz. "Le Nürburgring est l'un des circuits les plus difficiles au monde et je tiens à remercier Honda Allemagne de m'avoir donné l'opportunité de faire partie de cette course."



Il s'agira de la première participation officielle de Honda à cette course d'endurance emblématique sur le Nürburgring depuis 10 ans et elle est soutenue avec enthousiasme par Castrol, partenaire Honda de longue date. JAS Motorsport, l'organisation à l'origine de la Honda Civic Type R TCR victorieuse à de nombreuses reprises, assurera le support technique.

