Le pilote portugais s'est retiré de la course 1 avec un radiateur endommagé et a terminé en dehors des points dans la course 2 après qu'une pénalité lui ait été appliquée suite à un contact avec le Rookie Jack Young.



"Tout d'abord, les gars ont fait un travail incroyable pour réparer la voiture en si peu de temps après la course 1", a déclaré Monteiro, qui a rejoint le team ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, toujours dans le clan Honda, pour 2021. "Nous avons eu environ deux heures entre les deux manches, et ce n'est pas une tâche facile, alors félicitations à eux. Nous sommes partis du fond de la grille, il s'agissait donc vraiment de récupérer le plus de places possible."



"Je me suis beaucoup amusé avec un certain nombre de pilotes, et c'était bien de se battre avec beaucoup d'entre eux, mais certains sont plus fair-play que d'autres, et certains doivent s'habituer à notre façon de jouer. Ce n'est certainement pas le week-end que nous voulions, c'est clair, mais nous n'abandonnons jamais. Bien sûr, nous devons comprendre ce qui a mal tourné - il y a eu quelques problèmes lors des qualifications, et la performance globale n'a pas été exactement comme nous le voulions".