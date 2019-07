Monteiro repense à 2016 avant son retour à domicile en WTCR

Le héros local Tiago Monteiro repensera à 2016 lorsqu'il disputera à nouveau la WTCR Race of Portugal ce week-end.

Après avoir raté l'épreuve de l'an dernier alors qu'il se remettait de graves blessures à la tête et au cou lors d'un crash en essai en septembre 2017, Monteiro fera un retour plein d'émotion dans les rues de Vila Real pour la sixième épreuve du WTCR 2019 - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.



"J'aime toujours courir à Vila Real car les fans portugais sont parmi les plus passionnés au monde et que je me nourris de leur énergie", a déclaré le pilote du team KCMG, motorisé par Honda. "Ma victoire ici en 2016 est le moment le plus incroyable de ma carrière en voiture de tourisme, avec des milliers de personnes rassemblées autour du podium et chantant l'hymne national. Ce serait incroyable de répéter cela ce week-end, mais honnêtement, il faudra d'abord voir où nous en sommes dans les qualifications."



"En tant qu'équipe, nous avons fait un grand pas en avant au Nürburgring, et si nous pouvons continuer dans cette voie, nous allons nous en sortir. Mais avec 50 kilos de poids de compensation, ça risque d'être dur."

