Les pilotes WTCR Aurélien Panis et Yann Ehrlacher sont deuxième et troisième du Trophée Andros, avec trois courses restant à disputer en deux week-ends.

Panis (en photo), monté sur le podium à la WTCR Race of Malaysia le mois dernier, est deuxième du classement général à sept points du leader de l'Elite Pro, Jean-Baptiste Dubourg.



Ehrlacher, qui a fini trois fois deuxième et trois fois troisième en WTCR l'an dernier, a signé la deuxième victoire de sa première saison en Trophée Andros à Serre Chevalier le week-end dernier. Il aborde l'avant-dernier meeting de la saison au troisième rang du classement, à dix longueurs de Panis.



Le pilote français Ehrlacher, qui pilote une Lynk & Co en WTCR, a récemment évoqué la manière dont son programme de course sur glace lui permettait de rester affûté pendant l'hiver. Il court pour l'écurie de son oncle, le pilote WTCR Yvan Muller, en Trophée Andros.

The post Panis et Ehrlacher sur le podium du Trophée Andros à trois courses du but appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.