Pas d’objectif en WTCR, Monteiro est juste content de faire son retour

Tiago Monteiro ne se fixe aucun objectif alors qu'il se prépare pour son premier week-end de course depuis la WTCC Race of Argentina, en juillet 2017.

Monteiro a mené un combat héroïque pour se remettre de sérieuses blessures à la tête et à la nuque subies dans un accident lors d'essais en Espagne, en septembre de l'année dernière, et disputera les manches japonaises du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO sur une Honda Civic Type R TCR engagée par Boutsen Ginion Racing.

Quand les pilotes s'élanceront en piste pour les Essais Libres 1 qui donneront le coup d'envoi du week-end de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, 415 jours se seront écoulés depuis cet accident qui aurait facilement pu mettre un terme à la carrière du Portugais.

“Je n'arrive même pas à exprimer combien ça fait du bien de revenir”, a déclaré Monteiro.“Je veux juste me faire plaisir, être à l'aise et jouer à mon propre rythme avant de revenir à temps plein en 2019. Je suis très reconnaissant envers tous les professionnels de santé qui m'ont aidé durant ma convalescence, ma famille, mes amis et mes supporters. Vous avez été fabuleux durant toute cette période difficile.”

Ces Essais Libres 1 sont prévus à 09h10, heure locale, vendredi.

