Tiago Monteiro s'est associé à son protégé et compagnon de course portugais António Félix da Costa pour collecter des fonds afin d'acquérir des fournitures et du matériel de protection pour le personnel médical luttant contre la pandémie de coronavirus dans leur pays.

Les deux hommes ont organisé une course en ligne à partir de 19h30 CET (18h30 heure portugaise) "pour pouvoir faire du bien et contribuer à aider ceux qui sont en première ligne dans la lutte contre cette maladie", a déclaré Monteiro. "De plus, comme nous sommes tous chez nous, des initiatives comme celles-ci peuvent être utiles en termes de promotion en termes de produits dérivés, c'est pourquoi je vous invite tous à y participer si vous le pouvez."



Monteiro et Da Costa feront la promotion de l'événement tout au long de la journée de jeudi, alors qu'ils se préparent pour la "fundrace" de ce soir, à laquelle participeront également d'autres pilotes et simracers professionnels.



Les dons peuvent être faits via la page Gofund.me disponible à ce lien : https://www.gofundme.com/f/FriendsFundRaceAFC13TM18

The post Pilote WTCR, Monteiro court en ligne pour récolter des fonds pour le personnel médical luttant contre le coronavirus appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.