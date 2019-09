Présentation : Le grand test de la Nordschleife pour les pilotes Esports WTCR OSCARO

Le championnat Esports WTCR OSCARO se rend sur la version virtuelle de la Nordschleife du Nürburgring, avec dans ses rangs six vainqueurs lors des six dernières courses, qui soulignent le caractère serré de la version en ligne du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Le champion en titre motorisé par Honda, Bence Bánki (Slovaquie), est en tête du classement devant les CUPRA de Florian Hasse (Allemagne), Kuba Brzezinski (Pologne) et Nikodem Wisniewski (Pologne). Mais la piste légendaire de la Nordschleife, surnommée l'enfer vert en raison de son tracé bordé d'arbres, a déjà fait basculer bien des courses au titre.



Comme lors de la course disputée sur le circuit virtuel de Zandvoort au début du mois, Gergo Baldi (Hongrie) a pris la tête des essais de pré-qualification dans sa Hyundai du M1RA Esports. L'expérimenté pilote Hongrois était déjà monté sur le podium sur la piste néerlandaise, mais il n'occupe toujours que la neuvième place au classement, soit juste une position en-dessous du top 8 qui garantit une place pour la finale en direct en Malaisie en décembre prochain.



Jack Keithley a terminé deuxième dans son Audi Williams Esports. Bien qu'il n'ait pas été en mesure de rééditer sa victoire lors de la manche d'ouverture de la saison du Hungaroring, le Britannique est considéré comme l'un des favoris pour la course disputée sur les 25,378 km du Nürburgring Nordschleife, un parcours très difficile.



Wisniewski, Moritz Löhner (Allemagne) et Brzezinski ont complété le top 5 pour Williams Esports, tandis que Bánki s'est classé septième et Hasse dixième.



Niels Langeveld, pilote qui s'illustre dans la réalité en WTCR / OSCARO avec Comtoyou Team Audi Sport, a obtenu son meilleur résultat de pré-qualification à ce jour avec la 38e place, et participera à la course du second serveur où il visera sa première victoire de la saison. Son compagnon de course WTCR / OSCARO, Yann Ehrlacher, a également reçu une invitation pour le serveur quatre mais n'est pas en mesure d'y participer.



La retransmission en direct des manches du Nürburgring Nordschleife Esports WTCR / OSCARO commence à 17h45 demain (dimanche) avec la course du second serveur. Le départ de la course du serveur principal est prévu à 19h30. James Kirk et Robert Wiesenmüller fourniront leurs commentaires d'experts habituels.



Comment regarder ?

https://www.youtube.com/watch?v=YePeQCi1URc

https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup/

https://www.twitch.tv/raceroomracingexperience/

The post Présentation : Le grand test de la Nordschleife pour les pilotes Esports WTCR OSCARO appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.