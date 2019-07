Quand d’anciens équipiers s’accrochent en WTCR

Voici le moment où les deux amis et anciens coéquipiers Tiago Monteiro et Gabriele Tarquini se sont accrochés durant la Course 1 de la WTCR Race of Portugal, à Vila Real le week-end dernier.

Tarquini, sur une i30 N TCR de BRC Hyundai N Squadra Corse, venait de prendre son tour “joker” quand il a loupé son freinage pour le premier virage et a heurté la KCMG Honda Civic Type R TCR de Monteiro.

Si Tarquini a abandonné, Monteiro est reparti pour finir 12e après avoir tardé à revenir en course du fait que sa Honda était bloquée par la Hyundai de l'Italien.

“La Course 1 n'a pas été géniale pour moi, je me suis crashé après le tour ‘joker’”, a expliqué Tarquini. “Depuis quelques courses, il semble que je sois toujours au mauvais endroit au mauvais moment.”

Et Monteiro d'ajouter : “Gabriele a manqué le virage et je n'avais nulle par où aller, j'ai perdu 15 places.”

