RaceAtHome: Homola bat le roi Michelisz et s’installe en tête du championnat Esports WTCR

-

Mato Homola est le nouveau leader du championnat d'avant-saison WTCR Esports après avoir battu le héros "local" Norbert Michelisz dans la première de deux courses épiques disputées sur un Hungaroring virtuel dans la soirée de dimanche.

Le pilote Hyundai du BRC Racing Team a battu Michelisz et l'Argentin Esteban Guerrieri pour la victoire dans la Course 1, après que Guerrieri ait été retardé au premier virage pour éviter un accrochage avec l'Espagnol Mikel Azcona.



L'Argentin Néstor Girolami, équipé d'une Honda, a remporté la course 2 pour ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, juste devant les Hongrois Attila Tassi et Mikel Azcona, à la suite d'un incident dans l'avant-dernier tour. Le Français Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co) avait dépassé Girolami pour la première place à l'approche de la fin du sixième tour, mais un contact avec la CUPRA d'Azcona l'a envoyé en demi tête-à-queue et a permis à Girolami de repasser devant eux.



Alors que le vrai WTCR doit se rendre en Hongrie en octobre, la manche du Championnat d'avant-saison WTCR Esports, diffusé sur Eurosport et d'autres chaînes du monde entier, a donné un avant-goût virtuel de ce qui nous attend dans quelques mois.



Il a également souligné le fait que les quatre autres événements du championnat pré-saison Esports WTCR, qui est exclusivement réservé aux pilotes WTCR, sont à ne pas manquer, étant donné le spectacle plein d'action offert sur la plateforme RaceRoom Racing Experience.



RÉSULTATS EN UN COUP D'ŒIL



Course 1 :

1 Mato Homola (Slovaquie) BRC Racing Team Hyundai i30 N TCR

2 Norbert Michelisz (Hongrie) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR

3 Esteban Guerrieri (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

DHL Pole : Esteban Guerrieri (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

Tour le plus rapide : Norbert Michelisz (Hongrie) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR



Course 2 :

1 Néstor Girolami (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

2 Attila Tassi (Hongrie) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

3 Mikel Azcona (Espagne) CUPRA Racing CUPRA Leon Competició

DHL Pole : Aurélien Comte (France) DG Sport Compétition Peugeot 308TCR

Tour le plus rapide : Néstor Girolami (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

WTCR C’est parti pour une soirée de course en Esports WTCR IL Y A 4 HEURES

The post #RaceAtHome: Homola bat le roi Michelisz et s’installe en tête du championnat Esports WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR #La vente aux enchères de RaceAgainstCovid se termine bientôt, mais il est encore temps d’acquérir IL Y A 16 HEURES