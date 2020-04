RACEATHOME : J’ai besoin de la pression et du stress des courses Esports WTCR, indique Ehrlacher

L'un des prétendants au titre en WTCR - FIA World Touring Car Cup, Yann Ehrlacher, est impatient de voir débuter la série Esports WTCR le 6 avril, car la pression et le stress de la course réelle lui manquent.

Récemment annoncé au sein de la formation Cyan Racing Lynk & Co WTCR aux côtés de son oncle Yvan Muller, Ehrlacher est l'un des nombreux pilotes de la vie réelle qui se préparent à s'affronter lundi soir sur un Hungaroring virtuel.



"Piloter sur le simulateur me tient affûté et me permet de rester frais pour sauter dans la voiture", a déclaré le Français de 23 ans. "Je vais m'entraîner et je vais le prendre comme une vraie course car j'ai besoin d'un peu de pression, d'un peu de stress. Je le ferai correctement et j'espère que je finirai en tête".

