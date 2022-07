Rob Huff est entré dans l'histoire lors de la WTCR Race of Portugal à Vila Real, en remportant la 100e course de la WTCR - FIA World Touring Car Cup de manière spectaculaire, le tour Joker s'étant avéré décisif dans l'issue des deux courses sur le circuit urbain dans la cité portugaise.

1 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 32m55.515s (141.3kph)2 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +0.264s3 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnuch Motorsport, Honda Civic Type R TCR, +5.236s4 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +5.911s5 Ma Qing Hua (CHN) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +6.651sTour le plus rapide : Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 2m01.999s (141.3kph)1 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 34m41.616s (141.8kph)2 Attila Tassi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR, +0.388s3 Mikel Azcona (ESP), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +0.935s4 Yvan Muller (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +1,474s5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +2,644sTour le plus rapide : Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 2m01.525s (141.8kph)Goodyear #FollowTheLeader : Mikel Azcona, 153 points2 Santiago Urrutia, 137 points3 Yann Ehrlacher, 133 points4 Rob Huff, 130 points5 Néstor Girolami, 113 pointsLa victoire de Huff, dans une CUPRA Leon Competición équipée de Goodyear, était la première pour le Britannique et son équipe hongroise Zengő Motorsport cette saison et a également remis en selle le spécialiste des courses en ville dans la course au titre. Avec huit courses disputées en 2022, Huff a 23 points de retard sur Mikel Azcona, le leader du championnat, et 36 points d'avance dans le Trophée WTCR pour les coureurs indépendants.Attila Tassi (Honda), après un début de campagne difficile, a pris la deuxième place dans la course 2 pour le LIQUI MOLY Team Engstler, suivi d'Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse), qui a terminé la course 1 en huitième position.Alors que Tassi a enregistré son meilleur résultat depuis 2022, son coéquipier et héros local Tiago Monteiro a abandonné au deuxième tour après être sorti de la trajectoire et être entré en collision avec le pilote de ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Esteban Guerrieri. Bien que l'incident ait causé une énorme déception parmi les milliers de fans qui s'étaient massés sur le Circuito Internacional de Vila Real, le pilote portugais a été acclamé sur le podium de la Course 2.Santiago Urrutia était monté sur le podium de la Course 1 devant son équipier de chez Cyan Lynk & Co Yann Ehrlacher, le champion en titre du WTCR, à la grande frustration du Français qui a dû laisser passer ce dernier suite à des consignes d'équipe. Néstor Girolami s'est classé troisième sur sa Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Norbert Michelisz et Ma Qing Hua complétant le top 5.Mehdi Bennani a été le meilleur des Audi Comtoyou, le Marocain prenant la septième place dans la Course 1 et la sixième dans la Course 2.Santiago Urrutia a mené Yann Ehrlacher à un doublé de Cyan avec Lynk & Co dans une course 1 frénétique. Le pilote de Cyan Performance, Urrutia, a remporté sa deuxième victoire WTCR de la saison après avoir mené depuis la pole. Ehrlacher a devancé l'Uruguayen en utilisant le Joker Lap, la route alternative unique à Vila Real, mais Urrutia a repris la place lorsque le roi du WTCR a obéi à un ordre de l'équipe pour rendre la position. Néstor Girolami complète le podium pour ALL.INKL.COM Münnich Motorsport, Rob Huff de Zengő Motorsport remportant le trophée WTCR. CLIQUEZ POUR LE RAPPORT COMPLET DE LA COURSE Rob Huff a remporté sa première victoire de la saison en remportant la 100e course DU WTCR - FIA World Touring Car Cup. Ce succès, qui doit beaucoup à sa stratégie du Joker Lap, a également été le premier de l'année pour Zengő Motorsport et sa CUPRA Leon Competición équipée de Goodyear, car Huff est parti de la quatrième place sur la grille de départ. Yvan Muller était en tête, mais le tricolore est arrivé trop vite à l'approche du Joker Lap, est sorti de la piste et a chuté de la première à la quatrième place, laissant Attila Tassi terminer deuxième devant Mikel Azcona, qui reste le Goodyear #FollowTheleader. CLIQUEZ POUR LE RAPPORT COMPLET DE LA COURSE