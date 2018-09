Résumé de course WTCR : #6 Slovaquie

Les vacances d’été sont terminées pour le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO. Avant la bataille qui reprendra lors de la WTCR Race of China-Ningboà la fin du mois, voici ce qui s'est passé lorsque le Slovakia Ring a accueilli le championnat à la mi-juillet.

Le week-end en bref

*Le premier ministre slovaque Peter Pellegrini a remis le trophée du vainqueur de la Course 3 à Michelisz

*Oriola et Tarquini ont également triomphé alors que Tarquini a repris la tête du championnat pour trois points

*Vervisch a battu Björk pour le podium de la course 3 à la photo-finish

*La saison WTCR jusqu'ici : 11 vainqueurs différents, six départements clients de marques victorieuses



Résumé du week-end

Norbert Michelisz a conclu un week-end fertile en action avec sa première victoire de la saison, après une course 3 palpitante, alors que Pepe Oriola et Gabriele Tarquini remportaient chacun une victoire.



Oriola et Michelisz, équipier de Tarquini au sein de l’équipe BRC Racing Hyundai, ont remporté respectivement les 10e et 11e manches de la saison, tandis que le succès d’Oriola pour Cupra dans la course 1 fait que six marques différentes ont remporté des courses.



Tarquini a ainsi abordé la pause estivale en tête du classement, même s'il ne compte que trois petits points d'avance sur Yvan Muller avec Michelisz en troisième position, suivi de près par Yann Ehrlacher et Jean-Karl Vernay, qui ont battu Tarquini pour la deuxième place dans la course 1 derrière Oriola. Tarquini a également remporté le TAG Heuer Best Lap Trophy et le trophée du TAG Heuer Most Valuable Driver.



Lors d'un week-end de première, Norbert Nagy a signé son premier podium et celui du Zengő Motorsport avec la deuxième place lors de la course 2, en sandwich entre Tarquini et Muller. Fabrizio Giovanardi a marqué les premiers points de l’équipe Mulsanne avec une cinquième place en course 1.



Son nouveau coéquipier Kevin Ceccon a terminé sixième dans la course 3 pour ses débuts dans la discipline. Denis Dupont a décroché ses premiers points avec une huitième place dans la course 2. Frédéric Vervisch a battu Thed Björk en troisième position lors fin de course 3 à la photo-finish.



Commentaire du vainqueur

"J'attendais cela depuis quelques courses maintenant", a déclaré Michelisz. "Le week-end n’a pas commencé comme nous le voulions. La sensation avec la voiture était plutôt bonne, mais ne pas avoir une bonne position de départ pour la première course m'a vraiment déçu. Mais nous avons réussi à renverser la situation lors de la deuxième qualification et dans la troisième course aujourd'hui. Je suis vraiment heureux et il y a un grand soulagement de ma part. Après avoir remporté la première course, il y a une certaine pression sur mes épaules et j’espère vraiment que c’est le début d’un revirement pour le championnat. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas tout au long de la saison, mais aborder la pause estivale avec le boost que j'ai eu lors de cette course me rend heureux".



Rappel des résultats

DHL Pole Position Course 1:Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

Vainqueur course 1 :Pepe Oriola (ESP) Cupra TCR

Meilleur tour course 1 :Pepe Oriola (ESP) Cupra TCR

DHL Pole Position Course 2:Norbert Nagy (Cupra TCR)

Vainqueur course 2 :Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

Meilleur tour course 2 :Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

DHL Pole Position Course 3:Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

Vainqueur course 3: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

Meilleur tour course 3 :Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

TAG Heuer Best Lap Trophy:Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

TAG Heuer Most Valuable Driver:Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR



*Les résultats de la Course 2 et de la Course 3 demeurent provisoire suite à une procédure d'appel.

The post Résumé de course WTCR : #6 Slovaquie appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.