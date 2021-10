Gilles Magnus et Santiago Urrutia, qui s'étaient partagés les victoires lors de la WTCR Race of Hungary en août, ont connu tous les deux des qualifications difficiles lors de la WTCR Race of Czech Republic.

Alors qu'Urrutia n'a pu faire mieux que 15e sur sa Lynk & Co 03 TCR de l'équipe Cyan Performance équipée de Goodyear, Magnus a été listé comme non-qualifié après que sa RS 3 LMS du Team Audi Sport Comtoyou a présenté un défaut technique. Cependant, le Belge a reçu l'autorisation de prendre le départ des deux courses depuis le fond de la grille.



"Les qualifications ont été une grande déception", a déclaré Magnus. "Le rythme était correct, assez correct pour être dans le top 10 et pour être bon dans cette série, cela doit toujours être l'objectif. Cela aurait été possible, mais nous avons eu un problème électronique et la partie était terminée. Je ne veux pas être négatif et je ne dis pas que [le titre] est terminé car il ne faut jamais abandonner. Mais nous nous sommes compliqués la vie, c'est sûr, et c'est comme ça. Maintenant, nous devons nous concentrer sur les courses de dimanche et essayer de prendre des points. Partir du fond de la grille pourrait être amusant aussi, alors concentrons-nous sur le côté positif."



L'Uruguayen Urrutia a ajouté : "C'était une très mauvaise qualification pour moi, je pense que c'est ma pire qualification en WTCR. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, nous avions la vitesse dans les essais, nous avons fait quelques changements sur la voiture pour les qualifications, mais nous sommes 15e et c'est vraiment mauvais. Mais c'est la course, avec de bons et de mauvais jours, mais maintenant nous devons nous concentrer sur les courses et voir si nous pouvons maximiser la malchance des qualifications et apporter quelques points des courses."

