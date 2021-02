Dans le rapport marketing 2020 du WTCR publié cette semaine par le promoteur Eurosport Events, une étude de Nielsen Sports révèle également qu'une audience cumulée de 62,3 millions de personnes, la plus élevée de la saison, a vu Yann Ehrlacher couronner roi du WTCR lors de la course d'Aragon, en novembre dernier.



Le rapport inclut également des détails sur les 11 nouveaux points de vente qui ont rejoint la liste des partenaires de diffusion de la WTCR, avec désormais 55 chaînes sur 29 diffuseurs dans 135 marchés, la meilleure série jamais réalisée.



TV : Le temps de diffusion augmente à mesure que le nombre de radiodiffuseurs atteint son plus haut niveau

Les recherches de Nielsen Sports incluses dans le rapport de marketing WTCR 2020 révèlent ce qui suit :



*L'audience télévisuelle cumulée globale était de 330,3 millions (y compris WTCR et Esports WTCR)

*Malgré un nombre de courses inférieur à celui de 2019, le temps de diffusion a augmenté de 13% en raison de l'augmentation du nombre de diffuseurs

*La WTCR Race of Aragon a généré la plus forte audience cumulée (62,3 millions), suivie par la WTCR Race of Hungary (près de 55 millions).

*Sports WTCR a augmenté l'attrait mondial du WTCR avec un programme télévisé dédié de six épisodes diffusés par des diffuseurs du monde entier



Numérique : Une couverture quasiment doublée

L'analyse de Meltwater confirme que la couverture médiatique numérique du WTCR a presque doublé au cours de la saison 2020 pour atteindre 22,8 milliards, la Chine, la France et l'Italie figurant parmi les dix premiers pays où la plus grande couverture médiatique numérique a été réalisée.



Médias sociaux : Contenu exclusif livré aux fans pour compenser les épreuves à huis clos

La base de fans des médias sociaux du WTCR, qui a atteint 1,4 million de personnes, a été particulièrement engagée en 2020 avec plus d'informations et de contenu exclusif mis à disposition pour compenser le fait que les événements de la WTCR se sont déroulés à huis clos ou avec une fréquentation très limitée des spectateurs autorisés. L'appétit des fans s'est manifesté par des visionnages de vidéos atteignant 78,8 millions, alors que le combat pour le titre était une fois de plus décidé lors de l'événement final de la saison.



Esports : La série d'avant-saison attire une audience cumulée de 76,8 millions de spectateurs

Se déroulant en juin et juillet 2020, le championnat d'avant-saison du WTCR Esports était une production télévisée mettant en scène les pilotes du WTCR en ligne, ainsi que des images et des interviews en coulisses. Eurosport Events a mis en place une forte campagne de promotion en soutien, d'un niveau similaire à celui d'une épreuve WTCR - FIA World Touring Car Cup, qui a contribué à générer une audience cumulée de 76,8 millions de personnes.



Xavier Gavory, directeur du WTCR, du promoteur Eurosport Events, a déclaré "Bien que la pandémie de COVID-19 ait réduit le nombre d'épreuves prévues de 10 à 6 pour un programme uniquement européen, l'audience cumulée est restée forte tandis que le temps de diffusion a augmenté avec l'ajout du championnat WTCR d'avant-saison Esports à l'offre proposée aux diffuseurs mondiaux, qui est également passée à 29, par le biais de 55 chaînes, soit le chiffre le plus élevé à ce jour. La couverture numérique a également augmenté, ce qui souligne l'attrait et le succès du WTCR. Le défi consiste maintenant à exploiter ces résultats en 2021 et des travaux sont déjà en cours pour y parvenir en attendant le début de la nouvelle saison".



La saison 2021 du WTCR doit débuter avec la WTCR Race of Germany sur la légendaire Nürburgring Nordschleife du 3 au 5 juin.