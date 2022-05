Yann Ehrlacher a débuté sa campagne pour la défense de son titre en WTCR - FIA World Touring Car Cup lors de la WTCR Clean Fuels for All Race of France au début du mois.

Voici comment les performances du pilote Cyan Racing Lynk & Co, équipé de Goodyear, comparées à son premier meeting en tant que champion en 2021.



RÉSULTATS DE L'ÉPREUVE D'OUVERTURE DU WTCR 2022 (CIRCUIT DE PAU-VILLE) POUR YANN EHRLACHER



Qualifications :6ème



Position de départ de la course 1 :6ème



Position à l'arrivée de la course 1 :4ème



Position de départ de la course 2 :5ème



Position à l'arrivée de la course 2 :15e (points pour la 14e place, arrêté à cause d'un pneu endommagé)



RÉSULTATS DE L'ÉPREUVE D'OUVERTURE DU WTCR 2021 (NÜRBURGRING NORDSCHLEIFE) POUR YANN EHRLACHER



Qualifications :9ème



Position de départ de la course 1: 2e



Position d'arrivée course 1 :8ème



Position de départ course 2 :9ème



Position d'arrivée de la course 2 :10ème



Ce qu'il a dit après la WTCR Clean Fuels for All Race of France ?

" C'était vraiment agréable de voir les stands remplis de spectateurs, surtout ici, lors de ma course à domicile. J'ai eu une première course assez cool, j'ai pris un bon départ et j'ai pu gagner des places. La deuxième course a été à oublier avec la crevaison alors que j'étais sur le podium. Nous allons revenir, c'est sûr."



A venir

WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife, 26-28 mai.

