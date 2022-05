Le pilote Hyundai se prépare pour une grosse journée sur la Nordschleife du Nürburgring. En plus des troisième et quatrième manches de la WTCR – FIA World Touring Car Cup, l’Espagnol va en effet disputer les ADAC TotalEnergies 24h du Nürburgring, également sur une Elantra N TCR.

Azcona s’est déjà mis dans le rythme en délogeant Esteban Guerrieri de la deuxième place au classement provisoire de la WTCR, ayant obtenu deux points de bonus pour s’être qualifié cinquième sur la grille de la Course 1 de la WTCR Race of Germany.



“Une séance de qualification très intense, mais toujours très excitante”, a réagi Azcona.“C’est une piste très difficile, mais la voiture était très sympa à piloter sur les bosses et les vibreurs. Il faut être pleinement en confiance et c’était mon cas. Je n’ai pu réussir le tour parfait, mais je suis très content d’être dans le top 5. Les gars ont fait du bon travail pour me donner une voiture rapide et maintenant, j’attends avec impatience les deux courses pour inscrire autant de points que possible.”

