Une piste d’Adria modifiée accueillera la finale du WTCR, et la première visite du championnat en

Le Adria International Raceway s'apprête à accueillir les manches finales du WTCR - FIA World Touring Car Cup 2020, marquant la première visite de la série orchestrée par Eurosport Events en Italie.

Programmée les 14 et 15 novembre, la première course WTCR Race of Italy consistera en trois courses sur le tracé élargi de quatre kilomètres d'Adria, entièrement éclairé, qui est actuellement en construction.



Adria n'est pas étrangère à l'organisation d'événements internationaux de voitures de tourisme de la FIA, puisqu'elle a accueilli la Coupe d'Europe des voitures de tourisme de la FIA en 2007. Les épreuves de FIA GT, DTM et Formule 3 ont également diverti les spectateurs du circuits de la région de Vénétie, situé à une courte distance en voiture de la mer Adriatique, à 100 kilomètres au nord de Bologne et à 60 kilomètres au sud de Venise.



De nouvelles recrues pour une nouvelle ère à Adria

Le circuit Adria International Raceway a procédé à deux importantes nominations à la direction. Gianluca Marotta a été recruté comme conseiller général directeur, tandis que Daniele Carlo Galbiati est le nouveau directeur des activités de sport automobile. Mario Altoè reste le directeur général de la piste.



Une nouvelle page s'ouvre, déclare le patron Giuliano Altoè

Giuliano Altoè, patron de l'Adria International Raceway, a déclaré "Adria International Raceway, notre circuit permanent fonctionnant depuis 2002, tourne une nouvelle page, en tant que circuit d'un format de plus de quatre kilomètres de long et avec un tracé inédit pour une grande partie par rapport au passé. La gestion, les services et les installations sont effectivement améliorés et étendus, tandis que la cerise sur le gâteau est sans aucun doute constitué par l'épreuve de FIA WTCR promu par Eurosport Events."



"Nous sommes honorés et fiers d'avoir conclu un accord de collaboration, d'une durée d'un an et extensible à trois. C'est une excellente occasion de faire de la croissance professionnelle, de promouvoir notre circuit, toute la région de Vénétie et les produits typiques dans le monde entier, une opération absolument d'une incroyable importance internationale."



"Je remercie ACI Sport, le Président Angelo Sticchi Damiani, le Directeur Général Marco Ferrari, ACI Sport SpA en la personne du Directeur Général Marco Rogano et la FIA, pour nous avoir accordé cette grande et importante opportunité, en plus de François Ribeiro d'Eurosport Events. Au fil des ans, nous allons structurer un processus de collaboration important et durable, avec le soutien et les conseils indispensables des institutions, des autorités locales et de la région de Vénétie".



La FIA World Touring Car racing retourne sur ses terres d'origine

L'inclusion prévue de l'Adria International Raceway dans le calendrier 2020 de la WTCR - FIA World Touring Car Cup marque le retour aux courses du FIA World Touring Car en Italie, considérée comme le berceau traditionnel de la catégorie.



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, le promoteur de la WTCR, est enthousiasmé par cette perspective, comme il l'a expliqué.



"Les courses de voitures de tourisme ont un riche héritage en Italie. C'est là que le Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA a débuté en 1987, c'est là qu'il a été relancé en 2005 et c'est de là que vient le premier vainqueur du WTCR, Gabriele Tarquini."



"C'est passionnant de présenter la WTCR aux fans italiens passionnés, mais nous sommes également très enthousiastes à l'idée de pouvoir courir sur le tracé étendu de la piste d'Adria, tout en bénéficiant d'excellentes installations, notamment d'un système d'éclairage de haute qualité, et d'un emplacement pratique".

