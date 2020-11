Le pilote uruguayen de l'équipe Cyan Performance Lynk & Co a réalisé une double Pole Position DHL sur sa Lynk & Co 03 TCR équipée de pneus Goodyear, la seconde pole ayant été converti en une première victoire en WTCR suite à une impressionnante démonstration de pilotage.



"Terminer la saison avec une victoire, c'est génial", a déclaré l'étoile montante de 24 ans. "Tout d'abord, je dois dire merci à Cyan, sans qui je ne serais pas ici pour remporter cette victoire aujourd'hui. Et pour aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai pris un bon départ, puis j'ai su que Yann était derrière moi et qu'il était déjà champion. Il a probablement été un peu plus rapide que moi, mais il est resté derrière moi, alors merci à Yann.



"Pour moi, c'était une saison pour apprendre, pour comprendre le championnat. C'est parfois très dur, il faut être à 100 % chaque week-end si l'on veut se battre et gagner des courses. C'est juste la première saison d'une série que j'espère importante, maintenant nous allons en Uruguay pour profiter d'un peu de temps et des vacances d'été, et j'espère pouvoir revenir l'année prochaine pour me battre avec mon équipe pour aller chercher encore davantage".



La belle fin de saison d'Urrutia, qui a notamment terminé le week-end de la WTCR Race of Spain en tant que TAG Heuer Most Valuable driver, lui a permis de se hisser au sixième rang du championnat final.