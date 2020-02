Après les grandes étendues du Slovakia Ring, les pilotes du WTCR – FIA World Touring Car Cup ont rendez-vous dans les rues de Vila Real, dans le pays de Tiago Monteiro, en juin. Voici les principales informations.

Quand :19-21 juin

Où :Vila Real, Portugal

Longueur du circuit :4,785 kilomètres



Distance Course 1 :11 tours (52,635 kilomètres)

Distance Course 2 :11 tours (52,635 kilomètres)

Distance Course 3 :13 tours (62,205 kilomètres)



Record du tour WTCR (qualifications) :

Attila Tassi (Honda Civic Type R TCR)

1'59"445 (144,30 km/h), 07/07/19

Record du tour WTCR (course) :

Mikel Azcona (CUPRA TCR)

2'02"360 (140,9 km/h), 07/07/19



En 100 mots…Circuit urbain plein d'histoire et d'intrigue, Vila Real accueille des courses sur ses routes escarpées depuis 1931, lorsque Gaspar Sameiro et Ercilio Barbosa ont conquis la piste d'origine, longue de 7,150 kilomètres, au volant d'une Ford Model A. Pour des raisons sécuritaires et financiaires, les courses ont été éparses jusqu'à l'arrivée du WTCR en 2015 ; premier championnat du monde à se rendre à Vila Real, il y a apporté de la stabilité. C'est désormais un tracé de 4,785 kilomètres qui est utilisé, exigeant mélange de virages rapides, de montées et de descentes. Bien que quelques chicanes aient été ajoutées pour des raisons de sécurité, le spectacle n'a pas perdu au change avec une vitesse supérieure à 200 km/h dans la dernière section, en descente.



Récents vainqueurs :

2019 :

Course 1 :Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

Course 2 :Mikel Azcona (ESP) CUPRA TCR

Course 3 :Tiago Monteiro (PRT) Honda Civic Type R TCR

2018 :

Course 1 :Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR

Course 2 :Mato Homola (SVK) PEUGEOT 308TCR

Course 3 :Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR



Fuseau horaire :GMT +1

Aéroport :Porto (à 101 kilomètres)

Où loger :Vila Real

The post WTCR 2020 : présentation de la Race of Portugal appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.