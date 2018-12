WTCR OSCARO 2019 : l’excitation grandit déjà après les décisions du Conseil Mondial du Sport

Le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA s'est tenu à Saint-Petersbourg, en Russie, aujourd'hui. Durant la séance, un certain nombre de propositions présentées par la commission du supertourisme de la FIA, relatives au WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO, ont été approuvées. Un résumé de ces points est présenté ci-dessous.

Les points standardisés... pour le top 15

Le WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO disposera d'un nouveau système de points pour la saison 2019 afin de faire en sorte que davantage de pilotes puissent marquer des points plus souvent. Les 15 meilleurs pilotes selon le classement final des Courses 1, 2 et 3 seront récompensés comme suit:

Pos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pts 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Le même système de points sera appliqué au WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO pour les équipes. Les pilotes Wildcard ne seront plus éligibles pour des points.



Les résultats de la première qualification apporteront des points

Les points seront distribués non seulement après la deuxième qualification, comme en 2018, mais également après la première qualification. Les cinq pilotes les plus rapides selon le classement final marqueront les points suivants:

Position 1 2 3 4 5 Points 5 4 3 2 1

Introduction des engagements limités

Afin d’équilibrer la participation entre les différents services de compétition clients de constructeurs participant au WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO (Alfa Romeo, Audi, Cupra, Honda, Hyundai, Peugeot et Volkswagen ont participé à la Coupe du Monde en 2018 et seront rejoints par Lynk & Co. en 2019), un maximum de quatre voitures par marque avec des équipes de deux voitures sera autorisé. Les inscriptions s'ouvriront le 15 décembre.



Changement des règles pour les essais

Afin de préserver l’équité sur les temps de course et éviter les augmentations de budget, de nouvelles restrictions sur les essais seront imposées pour 2019. Aucun essai ne sera autorisé sur les circuits WTCR avant ou pendant un week-end de course une fois la saison commencée, à quelques exceptions près, comme les essais officiels organisés par les tests organisés par Eurosport Events, le promoteur du WTCR, et les sessions de la course de 24 heures pendant l’événement de la Nürburgring Nordschleife.



Restriction du personnel présent sur la course

Dix brassards seront distribués par voiture inscrite et seuls les membres du personnel opérationnel munis d'un brassard et s'étant inscrits auprès de la FIA avant chaque manifestation seront autorisés à travailler sur des voitures pendant toute la durée de la manifestation.



Les Essais Libres 1 déplacés

Les épreuves du WTCR OSCARO se dérouleront généralement sur trois jours pour éviter que les horaires ne deviennent trop serrés. En conséquence, les essais libres 1 auront lieu le premier jour et seront étendus à 45 minutes afin d’augmenter le temps de piste des équipes et des pilotes.



Ordre de passage en Q3 ajusté

L'ordre de passage pour la phase Q3 de la seconde qualification sera ajusté, le pilote établissant le temps le plus rapide en Q2 choisissant désormais son ordre de départ lors de la Q3. Cela signifie que le pilote le plus rapide de Q2 n'aura plus à attendre que quatre autres pilotes terminent leur tentative en Q3 avant de tenter son propre essai. Ce changement fait suite aux réactions des conducteurs qui estimaient qu’ils pouvaient être désavantagés en raison de la baisse potentielle des performances de la voiture et de la température des pneus, par exemple.

The post WTCR OSCARO 2019 : l’excitation grandit déjà après les décisions du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.