Avec une longueur de piste de 25,378 kilomètres, le format de l'événement a été modifié comme suit :



QUALIFICATION

Alors qu'une séance de qualification en trois phases est la norme dans la plupart des meetings, la longueur de la piste exige une seule séance ininterrompue de 40 minutes.



GRILLES

La grille de la course 1 est déterminée par le classement final de qualification, les positions 1 à 10 s'alignant dans l'ordre inverse. La grille de la course 2 est déterminée par l'ordre de qualification final, le pilote le plus rapide en qualification prenant la Pole Position DHL.



POINTS

Le changement concerne les points de qualification, les cinq pilotes les plus rapides obtenant les scores suivants 10-8-6-4-2.