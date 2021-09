Bouquet (presque) final dans les Flandres ! Sacrés en 2020 à Imola, Julian Alaphilippe et Anna van der Breggen remettront leur tunique arc-en-ciel en jeu en Belgique. Du 19 au 26 septembre 2021, vivez les 88e Championnats du monde de cyclisme sur route en direct et en intégralité sur Eurosport 1, l'application Eurosport et Eurosport.fr avec les Rois de la Pédale. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici

Perturbés par le Covid en 2020, les Mondiaux retrouvent leur format "traditionnel" avec le retour des courses juniors et U23 ainsi que le contre-la-montre par équipe mixte.

Le sacre d'un géant : La victoire de Julian Alaphilippe en vidéo

Comment regarder en direct vidéo les Championnats du monde ?

Les Championnats du monde 2021 seront à suivre en direct sur Eurosport 1, en direct et sans pub sur l'application Eurosport et Eurosport.fr.

Commentaire : Guillaume Di Grazia, Jacky Durand, Colin Bourgeat et David Moncoutié

Avant et après les courses en ligne messieurs et dames ainsi que sur le contre-la-montre messieurs, "Les Rois de la Pédale" prendront place autour de Géraldine Weber. Présents en Belgique, les experts Eurosport débrieferont et analyseront sur les moments forts de ces Championnats du monde.

Les Championnats du monde seront également retransmis en co-diffusion par France Télévisions.

Qui sont les favoris aux Championnats du monde 2021 ?

Julian Alaphilippe sera, une fois encore, l'un des grands favoris pour ravir la tunique arc-en-ciel. Vainqueur du Tour de France pour la deuxième année consécutive, Un parfum de Tour des Flandres, c'est ce qui attend les prétendants au maillot arc-en-ciel. Et ça devrait faire le bonheur des coureurs de classiques. Sacré en 2020 sur les routes d'Imola sera, une fois encore, l'un des grands favoris pour ravir la tunique arc-en-ciel. Vainqueur du Tour de France pour la deuxième année consécutive, Tadej Pogacar a coché ce rendez-vous depuis longtemps et espère terminer sa saison en boulet de canon.

Fer de lance de la délégation belge, Wout Van Aaert aura à coeur de briller à domicile, tout comme Remco Evenepoel. Parmi les autres prétendants au maillot arc-en-ciel, Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Matej Mohoric, Jasper Stuyven ou encore Mathieu van der Poel ont de belles cartes à jouer. Champion d'Europe il y a quelques jours dans le Trentin, Sonny Colbrelli sera aussi un candidat légitime au titre.

Anna van der Breggen voudra terminer en beauté avant de prendre sa retraite. Annemiek van Vleuten, Elisa Longo Borghini, Lisa Brennauer, Marianne Vos ou encore Demi Vollering sont attendues parmi les prétendantes à la victoire finale. Chez les dames,voudra terminer en beauté avant de prendre sa retraite. Vainqueure à Imola l'an dernier , la Néerlandaise sera encore l'une des immenses favorites sur les routes flandriennes.ou encoresont attendues parmi les prétendantes à la victoire finale.

Van der Breggen a tout raflé à Imola : revivez sa victoire lors de l'épreuve sur route

Impérial sur le contre-la-montre disputé à domicile l'an dernier, Filippo Ganna sera le grand favori à sa succession dans la discipline, mais le Transalpin devra batailler face à Wout van Aert, Kasper Asgreen, Stefan Bissegger, le champion d'Europe Stefan Küng, Rohan Dennis ou encore Tadej Pogacar. Chez les dames, la vainqueure sortante Anna van der Breggen sera, encore une fois, à compter parmi les favorites. La Batave devra composer avec la concurrence de la Suissesse Marlen Reusser, ainsi que ses compatriotes Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten ou encore l'Américaine Chloe Dygert, championne du monde de la discipline en 2019. sera le grand favori à sa succession dans la discipline, mais le Transalpin devra batailler face àle champion d'Europeou encore. Chez les dames, la vainqueure sortantesera, encore une fois, à compter parmi les favorites. La Batave devra composer avec la concurrence de la Suissesse, ainsi que ses compatriotesou encore l'Américaine, championne du monde de la discipline en 2019.

Quels sont les Français engagés aux Championnats du monde 2021 ?

Rien n'a encore été officialisé pour les Bleus, mais des premiers indices ont fuité concernant les sélections. Du côté des messieurs, Thomas Voeckler pourrait reconduire une formation très proche de celle alignée sur les Championnats d'Europe dans le Trentin. Toutefois, le sélectionneur pourrait y incorporer Arnaud Démare et Guillaume Martin si ce dernier est suffisamment remis de la fatigue accumulée sur la Vuelta.

Chez les dames, le sélectionneur Paul Brousse devrait également reconduire une grande partie du contingent inscrit en Italie.

Benoit Cosnefroy Crédit: Getty Images

Le programme complet des Championnats du monde 2021

Dimanche 19 septembre 2021

Contre-la-montre individuel élite messieurs

Lundi 20 septembre 2021

Contre-la-montre individuel U23 messieurs

Contre-la-montre individuel élite dames

Mardi 21 septembre 2021

Contre-la-montre individuel junior dames

Contre-la-montre individuel junior messieurs

Mercredi 22 septembre

Contre-la-montre par équipes relais mixte

Vendredi 24 septembre 2021

Course en ligne junior dames

Course en ligne U23 messieurs

Samedi 25 septembre 2021

Course en ligne junior messieurs

Course en ligne élite dames

Dimanche 26 septembre 2021

Course en ligne élite messieurs

