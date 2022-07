De notre envoyé spécial à Milton Keynes,

Football is coming home", paraît-il. Grand bien lui fasse. Les Bleues, elles, ont une autre ambition : "ramener la coupe à la maison", pour reprendre les termes de Melvine Malard. Moins poétique, certes. Mais le romantisme n'a jamais fait gagner de trophées. Au lendemain de ", paraît-il. Grand bien lui fasse. Les Bleues, elles, ont une autre ambition : "", pour reprendre les termes de Melvine Malard. Moins poétique, certes. Mais le romantisme n'a jamais fait gagner de trophées. Au lendemain de la qualification des "Three Lionesses" pour la finale , c'est vers Milton Keynes que tous les yeux vont se tourner ce mercredi pour connaître l'identité de celles qui oseront aller contre le cours de l'histoire anglaise. France ou Allemagne, faites vos jeux.

C'est ici, dans une des villes les plus déprimantes d'Angleterre, que les Bleues de Corinne Diacre viennent chercher la joie. Elles ne sont plus à un paradoxe près. A Rotherham, le New York Stadium était leur seconde maison avec ces quatre victoires de rang mais toujours dans une ambiance digne d'un match à l'extérieur. A Rotherham, elles ont été celles qui se sont créées le plus d'occasions de cet Euro… mais également celles qui les ont le moins transformées . A Rotherham, encore, elles ont systématiquement été maîtres de leur destin… sans forcément être maîtres de leur match.

Wendie Renard et ses partenaires : les égéries parfaites du "French Flair" ? Crédit: Quentin Guichard

En face, c'est "Deutsche Qualität"

Au fond, ces Bleues sont à leur image : instinctives, talentueuses, solaires, imparfaites et presque naïves. C'est ce qui fait leur charme. Panache, improvisation, créativité : c'est de ce trident déconcertant qu'est né le "French Flair" du rugby français. Le ballon est plus rond mais ces Tricolores collent à la définition. Alors, après avoir déjà traumatisé Twickenham, le temple du rugby, pourquoi ne pas s'offrir un petit plaisir typiquement français en gâchant la fête anglaise dans le temple du football ?

Mais avant cela, il y a donc ce duel face à la "Deutsche Qualität". L'expression n'est pas usurpée : quatre matches, quatre victoires, onze buts inscrits, aucun encaissé et pas l'ombre d'un doute pour une Mannschaft que personne n'attendait à pareille fête . Les reines allemandes semblent pressées de retrouver leur trône et renouer avec une domination que personne n'a su ne serait-ce qu'approcher depuis. La troupe de Martina Voss-Tecklenburg est létale, rodée, archi-préparée et bien plus reposée. Sur le papier, s'il fallait désigner un favori, il semble évident. Et pourtant…

Certaines pourront puiser dans leurs souvenirs en jeunes pour trouver la clé. "On les a toujours bousculées, elles ont des mauvais souvenirs avec nous, avance Gilles Eyquem, ancien sélectionneur en jeunes. Par exemple, lors de l'Euro U19 en 2019, l'équipe allemande était présentée comme l'ogre, comme l'équipe à battre. On a toujours réussi contre elles, c'est un football beaucoup plus lisible que nous. Nous on a cette qualité, avec des joueuses capables de faire des différences, de surprendre, de faire des choses pas habituelles. Ça leur a toujours posé d'énormes problèmes." Le French Flair on vous dit.

Un supporter conquis : "Je mets un billet sur la France face à l'Allemagne"

Attention aux rond-points

Maintenant que le plafond de verre des quarts a explosé, ces Bleues ont-elles une limite ? Elles-même ne le savent peut-être même pas. Mais il serait rageant que l'aventure s'arrête là, aux portes d'une finale qui fuit toujours cette équipe de France. Après le Mondial 2011 et les JO 2012, la troisième demi-finale internationale de ces Bleues doit être la bonne. Celle qui les replace à leur juste place, parmi les deux meilleures nations européennes.

Voilà donc le défi proposé à la troupe de Corinne Diacre : il est alléchant et peut représenter un vrai tournant. Ca tombe bien, à Milton Keynes, on est sûr d'une chose : c'est la ville d'Angleterre qui dispose du plus nombre de rond-points. Aux Bleues de choisir la bonne sortie… Indice : elle indiquera Wembley.

