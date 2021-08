Les Tops

Mbappé, toujours fidèle au poste

Les rumeurs ont beau aller bon train, Kylian Mbappé est toujours là, et il l'a fait savoir avec éclat. Dimanche soir, le gamin de Bondy était titulaire sur la pelouse du stade Auguste-Delaune. Et quand Lionel Messi est entré en jeu (66e), le champion du monde avait déjà fait le boulot. Une tête au premier poteau sur un centre d'Angel Di Maria (16e), puis une passe délicieuse d'Achraf Hakimi reprise à bout portant (63e) ont permis à l'ancien Monégasque de s'offrir un doublé et de donner la victoire au PSG (0-2) . Si l'attaquant parisien part à Madrid d'ici au 31 août, ce sera avec le sentiment d'avoir assumé son statut jusqu'au bout.

Dembélé enchaîne

Lors de la dernière journée, Moussa Dembélé avait déjà frappé fort, en inscrivant un doublé face à Clermont, mais l’OL avait tout de même concédé le nul (3-3). Pour sa 4e apparition de la saison en Ligue 1, à l'occasion du déplacement de Lyon à Nantes (0-1) , l’attaquant rhodanien a de nouveau trouvé le chemin des filets, d’un but de renard des surfaces après un bon travail de Paqueta. Et il a fait le bonheur de tout un club, qui a ouvert son compteur de victoires en championnat. L’OL encore en souffrance sur le plan défensif, peut se rassurer : son finisseur a déjà réglé la mire.

Les recrues portent l’OM

Jorge Sampaoli a eu le nez creux. Alors que les Marseillais sont toujours invaincus (en attendant le résultat définitif du match Nice - OM) en ce début de saison, l’entraîneur olympien a pu compter sur trois joueurs qu’il a fait venir sur la Canebière pour voir son équipe remporter son duel face à Saint-Etienne samedi soir (3-1). Auteur de l’ouverture du score, Mattéo Guendouzi a vu Gerson redonner l’avantage aux siens alors que l’ASSE s’accrochait, avant que Cengiz Ünder ne marque, déjà, son troisième but de la saison pour plier l’affaire. Jusqu’ici, le mercato marseillais s’avère payant.

Diop, imparfait mais capital

On le savait capable de faire des différences, dribbler, passer. On l'avait aussi vu marquer, parfois. Mais ce dont Sofiane Diop a beaucoup moins l'habitude, c'est de porter son équipe seul. A Troyes, l'ex-Rennais n'a pas tout bien fait. On peut le dire, il nous avait même habitués à mieux dans le jeu. Qu'importe. Le jeune milieu de terrain a inscrit deux buts qui ont permis à Monaco de s'imposer (1-2) et d'éviter la sinistrose. Un sacré sens des responsabilités. Et à 21 ans, c'est au moins aussi important que la qualité technique.

C'est beau, Fofana

Recruté à prix fort par le RC Lens l'été dernier, Seko Fofana est en train d'offrir la pleine mesure de son talent aux Sang et Or en ce début de saison. Déjà buteur lors des deux premières journées, l'ancien de l'Udinese a remis ça dimanche contre Lorient (2-2), pour sauver le point du match nul. Et de quelle manière ! A l'affût sur une frappe contrée de Gaël Kakuta, le puissant milieu de terrain s'est levé le ballon du pied droit dans la surface, avant d'enchaîner d'une volée du gauche en pivot. Un vrai régal pour les yeux.

Les Flops

Bordeaux ne voit pas le bout du tunnel

Un nouveau propriétaire, un nouvel entraîneur : A l’entame de cette saison, les Girondins espéraient bien profiter des changements dans l’organigramme du club pour repartir sur une nouvelle dynamique, loin de la catastrophique fin de saison passée (9 défaites en 13 matches). Au sortir du mois d’août, les Bordelais sont toujours dans le dur, sevrés de victoire (2 défaites, 2 nuls), et ils sont surtout repartis les fesses rouges de l’Allianz Riviera, baladés par l’OGC Nice (4-0). Gérard Lopez et Vladimir Petkovic n’ont donc pas encore réussi à sortir Bordeaux de son marasme, et pour les coéquipiers de Laurent Koscielny, la trêve arrive à point nommé.

Brest, la mauvaise ambiance

Sept buts pris en deux matches, deux défaites de rang et seulement deux points pris depuis le début de saison : Brest n'est pas à la fête en ce mois d'août sur le terrain. Les hommes de Michel Der Zakarian ont certes affronté l'OL et le PSG, mais la reprise a été laborieuse. En dehors du rectangle vert, ce n'est pas l'extase non plus, loin de là. Convoité par le Milan AC, Romain Faivre a refusé de faire le déplacement à Strasbourg dimanche (défaite 3-1). "Ça ne restera pas sans conséquence : personne n'est au-dessus de l'institution et on fera en sorte qu'elle soit respectée. Il y aura des décisions et des sanctions qui seront prises", a assuré le directeur sportif du club Grégory Lorenzi. Ambiance...

Desmas et Gomis, les gardiens gaffeurs

On ne le sait que trop bien : pour les gardiens, la moindre erreur commise peut avoir de lourdes conséquences. Arthur Desmas en a fait l’amère expérience ce dimanche. Le portier clermontois, qui découvre la Ligue 1 avec Clermont cette saison, s’est rendu coupable d’une faute de main sur un centre de Lamine Gueye et a dévié lui-même le ballon au fond de ses propres filets. Le promu auvergnat est malgré tout parvenu à arracher le nul contre Metz (2-2). La situation est plus préoccupante encore pour Alfred Gomis, puisque sa relance au pied contrée a précipité la défaite de Rennes à Angers (2-0). Le Sénégalais, qui ne fait pas l’unanimité en Bretagne, a donné du grain à moudre à ses détracteurs.

Pluie de cartons à Lille

Le champion de France en titre a décroché sa première victoire de la saison dimanche soir, face à Montpellier (2-1) . Mais au-delà de ce succès du LOSC, on a retenu l'avalanche de cartons distribués par Amaury Delerue. Dix, au total, dont cinq en l'espace de dix minutes en première période. La palme est revenue aux joueurs d'Olivier Dall'Oglio, qui en ont récolté sept, dont deux pour le seul Junior Sambia, exclu pour un second carton jaune synonyme de rouge à l'approche du dernier quart d'heure. De quoi refroidir tout le monde : Delerue n'a plus dégainé ensuite. C'était chaud dans le Nord.

