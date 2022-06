Au PSG, le changement c'est maintenant. Après la prolongation de contrat de Kylian Mbappé , conjuguée à de nombreux changements internes au sein du club de la capitale, le champion de France 2022 a engagé Luis Campos en qualité de directeur sportif, révèle Le Parisien et L'Equipe ce vendredi soir. L'ancien dirigeant de Monaco et de Lille se serait engagé pour trois saisons et la nouvelle devrait être officialisée la semaine prochaine.