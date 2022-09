Antoine Miche, Christophe Galtier et Kylian Mbappé ont tourné en dérision, lundi, la question des moyens de transports utilisés par le Paris Saint-Germain. Cela traduit quoi, selon vous ?

Antoine Miche : "C'était une réponse assez étonnante et qui montre, malheureusement, une déconnexion entre la réalité de ce que vivent les citoyens avec les enjeux climatiques et ce que vivent les acteurs professionnels du football. L'idée n'est pas de stigmatiser certains plus que d'autres, mais disons que ça confirme une déconnexion qui n'est pas bonne. Car chacun est concerné par les enjeux climatiques. Y compris les personnalités publiques, dont les situations sont confortables et privilégiées, et qui ont donc un devoir d'exemplarité

C'est vrai qu'on aurait aimé une réponse plus intelligente, expliquant que le PSG essaie de faire quelque chose, et détaillant les actions. La direction du PSG a été très agacée par les réponses un peu légères du joueur et de l'entraîneur."

Les clubs professionnels français ont-ils réalisé des progrès dans ce domaine ?

A. M. : "Dans les autres championnats européens, on constate que ça accélère très vite. On se doute bien que les Scandinaves et les Allemands sont à la pointe. Les Anglais commencent à mettre en place beaucoup d'actions, avec une vraie structuration. En France, ça s'accélère depuis deux ans. La pandémie de Covid a dû en faire réfléchir certains sur le sujet.

Mais il faut être lucide : aujourd'hui, les clubs de foot pro ont entre dix et quinze ans de retard sur les entreprises qui font de la RSE*, notamment sur la partie environnement. Ils partent de loin. Quand ils mettent en place des actions, elles restent très ponctuelles et pas assez structurées. Finalement, ça peut être perçu comme incohérent ou comme du marketing pur et dur et cela n'est pas très favorable pour eux. Même s'il peut y avoir une intention intéressante au départ."

Il n'y a donc pas assez de "structure" chez les clubs français. Concrètement, ça veut dire quoi ?

A. M. : "Il faut que la gouvernance du club se manifeste sur le sujet, qu'elle donne des budgets, que des personnes soient dédiées, qu'on intègre les supporters dans le sujet… bref, que cela concerne tout l'écosystème. Aujourd'hui, le véritable enjeu, bien au-delà des actions qui deviennent de plus en plus nombreuses, c'est cette structuration.

Dans le rapport annuel de la LFP qui s'appelle "Jouons là collectif" , la partie environnement prend beaucoup plus de place qu'avant, avec des exemples intéressants, qui montrent que l'on peut, quand on est un club de foot, faire énormément d'actions sur le plan de l'environnement. C'est encourageant. Nous, on fait en sorte de diffuser tout cela entre les différents acteurs afin qu'ils s'aperçoivent que ce n'est pas une contrainte mais au contraire, une vraie possibilité d'engagement en lien avec les enjeux de la société."

Aujourd'hui, la proportion d'utilisation des trains par les clubs professionnels est encore très faible…

A. M. : "Il y a 65% de vols pour les déplacements, 31% de bus et 4% de train. On est effectivement loin du compte, et il faut rappeler qu'en France, on a le meilleur maillage ferroviaire au monde. C'est aussi le cas sur les transports en commun. Un club ou un supporter qui veut se rendre à un match a 99% de chances qu'il puisse y aller en transports en commun.

Ce n'est donc pas une question de technique, puisque la SNCF a aussi affrété de très nombreux trains de nuit l'année dernière. On n'a pas encore les chiffres de 2021-2022. Les derniers chiffres datent de 2019-2020. Mais grosso modo, ça n'a pas beaucoup changé. Il y a peut-être un peu plus de train par rapport au bus."

Le coût peut-il être une "justification" à la priorisation de l'avion par les clubs professionnels ?

A. M. : "Ca, ce sera à la SNCF de le dire. Mais j'ai quand même un doute. Prenez l'exemple du Betis en Espagne : un contrat annuel a été noué avec RENFE [l'équivalent de la SNCF, NDLR] et le club voyage toute l'année en train. Je doute que la SNCF ne soit pas en capacité de proposer des choses comme celle-ci. Donc la problématique technique n'existe pas.

C'est de toute façon une question de négociations. Si vous vous engagez sur un an ou plusieurs années à prendre le train, vous avez quand même des chances d'obtenir une bonne réduction sur le prix global."

Reste la question de la sécurité…

A. M. : "Honnêtement, quand on voit Liverpool qui prend le train pour aller à Fulham, à 300 kilomètres… On n'a entendu aucun joueur dire "je me suis méchamment fait alpaguer par un fan". Si on parle du PSG, il faut que la mairie et la SNCF mettent en place le protocole qu'il faut. Les joueurs et le staff peuvent prendre le train en toute sécurité."

Cet épisode de la conférence de presse de Galtier et Mbappé peut-il servir de déclic ?

A. M. : "Il y aura un avant et un après. Prenez par exemple les vidéos de Karim Benzema cet été, qui avaient soulevé des débats un peu similaires. Benzema est un grand joueur français, mais il joue à l'étranger. Il y a eu une réaction, certes. Mais là, on parle de Kylian Mbappé et Christophe Galtier , qui sont quand même deux visages du club le plus important en France, à l'ambition extrêmement forte. Ils sont des symboles.

Mbappé a probablement plus de pouvoir maintenant qu'un président de la République. Espérons donc que pour certains clubs, y compris le PSG, ça fasse réagir. Je n'ai pas beaucoup de doutes parce que je sais que certains clubs réfléchissaient déjà beaucoup à ce sujet et préparaient une structuration."

*La RSE est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable

