Le titulaire du poste : Hugo Lloris

: La donne aurait pu être sensiblement différente si Hugo Lloris n'avait pas prolongé son contrat à Tottenham. Le capitaine des Bleus sera titulaire en équipe de France au moins aussi longtemps qu'il le sera en club. Désormais N.2 en Bleus, Mike Maignan doit profiter de cette titularisation face à l'Afrique du Sud pour s'affirmer dans ce rôle, et poursuivre une progression linéaire depuis sa dernière saison à Lille.

"Ne pas verrouiller mais créer plus de danger" : Deschamps et le changement de paradigme

"C'est une force tranquille, a confié Deschamps à son sujet, lundi. Il a de grandes qualités athlétiques, un bon jeu au pied. Il a aussi un caractère de leader, il est expressif. Même quand il ne joue pas, il a ce rôle-là à jouer. Donc c'est intéressant."

Le titulaire du poste : Kingsley Coman

Le titulaire du poste : Jules Koundé

Ce qu'il a à gagner : Jules Koundé enfin installé après des premières sorties délicates, difficile d'imaginer Didier Deschamps faire une retouche à droite de la charnière à trois. D'autant que le Sévillan, fiable à ce poste, s'est rendu important grâce à sa qualité de relance, avec des passes permettant de briser le premier rideau adversaire. Plus costaud que l'ancien Bordelais au duel, Saliba peut aussi se démarquer par sa faculté à porter le ballon, qu'il a développée sous les ordres de Jorge Sampaoli à Marseille.

Le titulaire du poste : Lucas Hernandez

Ce qu'il a à gagner : A regagner, plutôt. Titulaire aux côtés de Raphaël Varane lorsque les Bleus évoluaient à quatre hommes en défense, le Parisien a subi la concurrence de Lucas Hernandez avec l'instauration progressive et définitive du 3-4-3. Mais le Munichois n'est pas une assurance tout risque et l'activité de Nicolas Pepe, vendredi, l'a bien secoué.

Didier Deschamps veut de la solidité et de la fiabilité à ce poste. Ce que Kimpembe n'a pas toujours été capable de garantir non plus. ", soulignait justement le sélectionneur en conférence de presse, lundi.."