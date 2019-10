Jusqu'ici, le parcours de Clément Lenglet ressemblait à une grande ligne droite, empruntée à toute vitesse. De Nancy à Barcelone, via Séville, puis enfin chez les Bleus, tout cela en un peu plus de deux ans : le défenseur de 24 ans n'a pas perdu de temps pour jouer les premiers rôles. Ces derniers temps, le Barcelonais doit pourtant gérer ses premiers cahots, après quelques sorties difficiles en Liga et en Ligue des champions. Suffisant pour s'interroger sur sa véritable place en équipe de France, alors qu'il devrait être titulaire en Islande vendredi ?

Ultra-solide depuis son arrivée au Barça, et favori de la presse catalane, l'ancien joueur de l'AS Nancy-Lorraine rencontre quelques difficultés en ce début de saison. Titulaire indiscutable en Liga, il a été expulsé à Getafe lors de la 7e journée (0-2), et a manqué les retrouvailles avec son ancien club, Séville, quelques jours plus tard. Mais c'est surtout en Ligue des champions que le natif de Beauvais a peiné.

Déjà, sa prestation contre Dortmund (0-0) avait provoqué quelques critiques, de la part d'une presse catalane habituellement indulgente avec lui. "Même s'il n'a pas commis d'erreur, l'intensité de Dortmund a paru le submerger par moments, et il a perdu plusieurs ballons dangereux", écrivait par exemple Sport. Le quotidien catalan a également souligné son erreur contre l'Inter (2-1), il y a dix jours : "Lautaro l'a défié en vitesse, et a gagné (…). Il n'a pas été mauvais, mais ça a été insuffisant." Mundo Deportivo, de son côté, préférait se souvenir de sa "seconde période".

Olivier Giroud et Clément Lenglet (équipe de France) à l'entraînementGetty Images

Circonstances favorables et bonnes performances chez les Bleus

Avec les Bleus, Lenglet a pourtant été quasi-parfait lors de ses trois premières sélections, marquant même un but contre Andorre, en septembre (3-0). Tout juste peut-on retenir une erreur d'inattention ayant mené au penalty albanais, quelques jours plus tôt (4-1). Les relatives difficultés domestiques du Beauvaisien sont-elles toutefois suffisantes pour remettre en question son statut de titulaire en puissance en équipe de France, obtenu tant grâce à ses performances que grâce aux circonstances ?

Le Barcelonais a en effet profité des déboires physiques de Samuel Umtiti, de la blessure longue durée d'Aymeric Laporte et de l'inconstance de Presnel Kimpembe pour s'imposer comme titulaire. "J'ai joué lors des derniers matches, mais est-ce que je serai titulaire lors des prochains ? s'interrogeait-il en conférence de presse, avant les matches face à l'Islande et à la Turquie. Je ne sais pas encore. Il y a un petit paradoxe car ce n'est pas forcément courant. En général, dans un groupe, quand on arrive, il faut un peu plus de temps. Il y a eu des blessures, des cas un petit peu particuliers qui ont fait que j'ai dû jouer un peu plus rapidement. Tant mieux pour moi."

Vidéo - Lenglet : "Il n'y a pas de différence entre les champions du monde et les nouveaux" 01:14

"Je ne suis pas fini, du moins j'espère"

Trop haut, trop tôt ? Lenglet lui-même expliquait avoir conscience de ses axes de progression, après ses dernières sorties en équipe de France. "J’ai 24 ans, je ne suis pas fini, du moins j’espère. J’ai encore beaucoup d’axes de progression. Je suis en train de travailler pour passer ces caps-là au quotidien. J’espère m’améliorer dans énormément de domaines." En mai, déjà, le Barcelonais expliquait avoir ciblé ses points faibles, comme la gestion de la profondeur : "J’ai beaucoup travaillé ce point-là, je connais mes défauts."

Reste à savoir ce que fera Deschamps si tous ses défenseurs centraux gauchers arrivent en forme à l'Euro 2020. Pour l'instant, Lenglet semble être numéro 2 derrière Umtiti, avec Kimpembe et Laporte en retrait. Et ses dernières prestations ont plu au sélectionneur : "Il a beaucoup de sérénité, une très grande aisance technique. Il n’est pas embêté avec le ballon. Sans un grand gabarit, il est efficace dans les duels. Il continue de progresser. Il dégage beaucoup d’assurance."

Désormais, il lui faut simplement bien gérer les premiers soubresauts d'une carrière entamée à vitesse grand V. "Il n'y a pas de pression particulière, mais on sent bien que ce sont des matches couperets, disait Lenglet en parlant des prochains adversaires des Bleus, l'Islande et la Turquie. On sent que ces matches vont être déterminants pour la suite de la qualification." Et pour sa propre situation en Bleu, sans aucun doute.