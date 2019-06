Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Golden State se redonne de l'espoir

Les Raptors n'étaient qu'à un match de la victoire lundi puisqu'ils menaient trois à un contre les Warriors pour cette finale NBA. L'équipe double championne en titre est parvenue à rattraper légèrement son retard en s'imposant 106 à 105 à Toronto. La rencontre a été marquée par le retour de Kevin Durant, auparavant blessé. Il s'est à nouveau blessé pendant le match au tendon d'Achille et doit passer des examens supplémentaires. Côté Warriors, Stephen Curry est l'homme du match avec 31 points, 7 passes, 8 rebonds. Côté Raptors, c'est Kawhi Leonard avec 26 points, 6 passes et 11 rebonds. Le match N.6 aura lieu jeudi à Oakland.

2. Football - Qualifications Euro 2020 : L'Espagne garde la tête de son groupe

La Roja s'est largement imposée à Madrid contre la Suède et conforte son avantage à la tête du groupe F, avec désormais cinq points d'avance sur son adversaire de la soirée et la Roumanie. Et pourtant, ce n'était pas gagné, les Espagnols ont butté sur de solides Suédois. Sergio Ramos ouvre la marque sur penalty à l'heure de jeu (64e), Alvaro Morata alourdit le score, là encore sur penalty (85e) et c'est Mikel Oyarzabal qui cloue la Suède à la 87e minute.

3. Basketball - NBA : Clap de fin pour Tony Parker

A 37 ans, le Français a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière de basketteur. Drafté en 2001 à la 28e place, "TP", a passé 17 saisons sous le maillot des Spurs - avec qui il a remporté quatre titres NBA - puis une sous le maillot des Hornets. Il est le premier Européen à avoir été élu MVP des finales NBA en 2007. Il a porté le maillot de l'équipe de France de basket à 181 reprises et a marqué le basket tricolore.

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue des Champions : Quinze clubs de Serie A se sont prononcés lundi contre le projet de réforme de la Ligue des Champions. Seule la Juventus Turin y est favorable.

Basketball - Championnat d'Europe : Les Bleues se sont à nouveau imposées contre l'Ukraine (89-65) lors du deuxième match de préparation avant le championnat (27 juin - 7 juillet).

Tennis - ATP Rosmalen et ATP Stuttgart : Ugo Humbert s'est incliné dès le premier tour de lu tournoi de Rosmalen contre Robin Haase (5-7, 7-6 [2], 7-6[4]). La saison sur herbe commence mieux pour Jo-Wilfried Tsonga qui a battu Mischa Zverev (6-3, 6-0) au premier tour de Stuttgart.

Football - Mercato : Didier Deschamps a confirmé - un peu malgré lui - que Ferland Mendy devrait bien être madrilène la saison prochaine.

La vidéo de rattrapage

En l'absence de Primoz Roglic, l'équipe Jumbo-Visma a décidé d'emmener sur le Tour de France, le jeune Wout van Aert, qui le courra pour la première fois. On en parle dans l'émission Bistrot Vélo.

Vidéo - "Roglic absent, c'est l'occasion de lancer Van Aert sur le Tour" 02:29

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Qualification Euro 2020 : Les Bleus doivent se ressaisir

Victoire impérative pour les hommes de Didier Deschamps mardi en Andorre (20h45) à la suite de la déroute contre la Turquie samedi (2-0). Les Bleus, deuxièmes de leur groupe, à trois points de la Turquie, doivent impérativement gagner en vue des qualifications pour l'Euro 2020. Dans le groupe H, les Turcs se sont déplacés en Islande, et l'Albanie rencontre la Moldavie.

2. Tennis - Nottingham, Rosmalen, Stuttgart : les Français entrent en piste sur herbe

La saison sur herbe a débuté d'une bien belle manière pour Tsonga lundi, et ses compatriotes vont tenter d'en faire de même. A Nottingham, Caroline Garcia, tête de série N.1 va affronter Naiktha Bains (WC) pendant que Chloé Paquet jouera contre Evgeniya Rodina. Kristina Mladenovic, tête de série N.8 rencontrera Magdalena Frech. A Rosmalen, la France pourra compter sur Fiona Ferro (LL) qui jouera contre Ysaline Bonaventure, mais aussi Richard Gasquet, tête de série N.8, Jérémy Chardy, Adrian Mannarino et Pierre-Hugues Herbert. Lucas Pouille, lui, a reçu une Wild Cart pour Stuttgart et affrontera Feliciano Lopez. Gilles Simon jouera contre Peter Gojowczyk et Gael Monfils contre Steve Johnson.

3. Football - Mercato : Ca commence aujourd'hui !

Le mercato d'été 2019 débute officiellement ce mardi. Certains transferts ont déjà été officialisés - notamment celui d'Eden Hazard de Chelsea au Real Madrid (entre 100 et 130 millions d'euros avec bonus).