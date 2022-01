Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Fin du rêve pour Cornet, plus de Français à Melbourne

Collins met fin aux rêves de Cornet : les temps forts de leur match en vidéo

2. Football - CAN 2022 : Un missile d'Hakimi propulse le Maroc en quarts

Surpris par un magnifique but de Gabadinho Mhango pour le Malawi dès la 7e minute, le Maroc est parvenu à inverser la tendance (2-1) pour rallier les quarts de finale, contre la Côte d'Ivoire ou l'Egypte. Les Lions de l'Atlas peuvent remercier Youssef En-Nesyri, auteur du but égalisateur avant la pause, mais surtout Achraf Hakimi. Le latéral droit du PSG, qui s'était déjà illustré dans cet exercice en poules face au Gabon, a offert la victoire aux Marocains d'un coup franc sublime à un quart d'heure de la fin du match. Jugez-plutôt

3. Basketball - NBA : Les Clippers, LeBron, Embiid… nuit de folie en NBA

C'était le show sur les parquets de la NBA cette nuit. Les Los Angeles Clippers ont comblé un retard de 35 points face à Washington (115-116) grâce à un tir à trois points de Luke Kennard juste avant la sirène. LeBron James a brillé de tout son éclat avec 33 points pour guider les Los Angeles Lakers à la victoire face aux Brooklyn Nets (106-96) de James Harden (33 points, 12 rebonds, 11 passes), tout comme Joel Embiid (42 points, 14 rebonds, 4 passes) avec Philadelphie face à New Orleans (117-107). Les Warriors ont pulvérisé Dallas (130-92), mais la palme du carton de la soirée revient à Boston, qui a battu Sacramento de… 53 points (128-75) !

Nous avons aussi retenu pour vous

Ski alpin - Schladming : Personne n'avait vu venir l'Allemand Linus Strasser, c'est pourtant lui qui s'est imposé dans le slalom en nocturne. Clément Noël a fini 9e, Alexis Pinturault est sorti.

Strasser, celui que l'on n'attendait pas : son 2e run pour la victoire en slalom

Football - Mercato : En manque de temps de jeu à Manchester United, où il évolue depuis 2015, Personne n'avait vu venir l'Allemand Linus Strasserjusqu'à la fin de la saison.

Handball - Euro 2022 : L'Espagne, double tenante du titre, et la Suède, tombeuse de la Norvège, se sont qualifiées pour les demi-finales.

Basketball - Euroligue : L'Asvel s'est inclinée (77-68) devant le Bayern Munich dans sa salle de l'Astroballe de Villeubanne en match en retard de la 18e journée.

Football - CAN 2022 : La (CAF) a délocalisé en catastrophe un quart de finale et exigé du Cameroun une enquête approfondie mardi, au lendemain de la bousculade qui a fait huit morts à l'entrée du grand stade d'Olembé de Yaoundé.

A lire et à écouter

Grand Récit : Matti Nykänen, l'ange aux ailes brisées

Considéré comme le plus grand sauteur à ski de l’histoire, quadruple champion olympique à Sarajevo en 1984 et Calgary en 1988, le Finlandais Matti Nykänen était un être aussi génial que torturé dont l’existence a progressivement sombré dans la déchéance, l’alcool et la violence, jusqu’à sa mort en 2019, à l’âge de 55 ans.

Matti Nykänen Crédit: Eurosport

Podcast : Poulain Raffûte

Ils se sont croisés au Stade Français, au cœur des années 2000. Ils se retrouvent plus de quinze ans après, lors de ce podcast : Saïd Hirèche est l’invité de Raphaël Poulain dans Poulain Raffûte, une émission co-animée par Arnaud Beurdeley comme tous les mercredis. C'est parti pour une demi-heure d'échanges avec le capitaine du CA Brive, qui lutte pour son maintien en Top 14.

Podcast : Belle Trace

Cette semaine, Flo Masnada parle de biathlon avec Raphaël Poirée dans le podcast Belle Trace. Vainqueur de 4 gros globes de cristal mais jamais champion olympique, le biathlète revient sur son dernier livre "La poursuite d'une vie" qui retrace "avec du recul" une carrière passée "trop dans sa bulle". Bonne écoute !

La video de rattrapage

La décision de l'EPCR de donner match perdu au Stade toulousain a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Elle a aussi interpellé Mourad de Toulon... Mais pas seulement. La déclaration de Christophe Urios sur ce même sujet, l'attaque de René Bouscatel, président de la LNR, à l'égard de Bernard Lemaître, président du RCT et l'affaire Laporte-Altrad ont aussi inspiré Mourad de Toulon.

Mourad de Toulon : "Bouscatel qui se paie Lemaître, c'est Rocco contre un puceau"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Open d'Australie : Deux affiches explosives pour boucler les quarts

Le programme s'annonce spectaculaire pour la fin des quarts de finale du tableau masculin. L'Italien Jannik Sinner affronte actuellement le Grec Stefanos Tsitsipas dans un duel particulièrement indécis. Dans la foulée, le Canadien Félix Auger-Aliassime va défier le Russe Daniil Medvedev, tête de série n°2 du tournoi. Et le tout est évidemment à suivre en direct sur Eurosport !

2. Handball - Euro 2022 : L'heure de vérité pour les Bleus

La victoire surprise de la Croatie face à l'Islande a relancé les Bleus dans la course aux demi-finales, mais la qualification n'est pas encore acquise. Les Tricolores joueront leur place dans le dernier carré lors d'un choc face à l'ogre danois, qui tient d'ores et déjà son billet pour la suite de la compétition. Une victoire ou un nul suffirait au bonheur de l'équipe de France. Mais même une défaite ne serait pas forcément synonyme d'élimination. Coup d'envoi à 20h30.

3. Football - Ligue 1 : les Verts ont un retard à combler

La défaite dans le derby face à l'OL a laissé Saint-Etienne à la dernière position du classement, cinq points derrière Lorient, 19e. Un retard que les Stéphanois auront l'occasion de combler en partie sur la pelouse d'Angers, en match en retard de la 20e journée. Coup d'envoi à 19h !

(avec AFP)

