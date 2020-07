Arsenal, Depay, Quartararo, Ferrari : Le plateau du jour

Victorieux de Manchester City (2-0), Arsenal s’est hissé en finale de la Cup et peut encore adoucir la note d’une saison bien morne. Pour sauver la sienne, Lyon devra compter sur un Memphis Depay qui semble de retour en forme. Du foot, il y en aura encore ce dimanche, qui sera néanmoins marqué par deux courses très attendues : le GP d’Espagne (MotoGP) et celui de Hongrie (F1). Voici le programme.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - FA Cup : Arsenal écarte City et s’offre une finale

Arsenal a beau être en train de vivre sa pire saison depuis 25 ans, il peut malgré tout encore caresser l’espoir d’accrocher un titre avant la fin de l’exercice. Samedi soir, les Gunners ont en effet validé leur billet pour la finale de la FA Cup en prenant le meilleur sur Manchester City (2-0) grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. L’autre demie opposera Chelsea à Manchester United ce dimanche (19h).

2. Football - Amical : Dembélé et Depay marquent, l’OL renoue avec la victoire

Nul ne sait s’ils porteront encore les couleurs de Lyon début octobre, lors que ce mercato estival un peu spécial aura refermé ses portes. Toujours est-il que pour l’instant, les Gones peuvent toujours s'appuyer sur Moussa Dembélé et Memphis Depay. Le premier a ouvert le score face au Celtic Glasgow samedi soir alors que le second, très en vue et a priori déjà en forme malgré son récent retour de blessure, a creusé l’écart juste avant la pause. Suffisant pour permettre à l’OL de retrouver le chemin du succès (2-1) alors que se profile sa finale de Coupe de la Ligue face au PSG (31 juillet).

3. Golf - Memorial Tournament : Woods va mieux, Rahm s’échappe

Gêné par des douleurs au dos, Tiger Woods avait frôlé l’élimination vendredi soir sur le parcours du Memorial Tournament de Dublin (Irlande). Le lauréat du dernier Masters, qui a reconnu aller "bien mieux" depuis, s’est relancé en rendant une carte de 71 samedi. Le "Tigre" est 37e (+2) avant l’ultime journée, au cours de laquelle l’Espagnol Jon Rahm (-12) tentera notamment de résister à Tony Finau et Ryan Palmer (-8).

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : Trois joueurs de Lille ont été testés positifs au Covid-19. Il s’agit de Jonathan Ikoné, Jonathan Bamba et Renato Sanches.

Football - Serie A : Toujours en pleine bourre, l’AC Milan a rossé Bologne (5-1) et maintient la pression sur l’AS Rome (5e), qui reçoit l’Inter ce dimanche (21h45).

Indycar - Grand Prix de l’Iowa : Simon Pagenaud est parvenu à prendre la 4e place d’une course remportée par l’intouchable Josef Newgarden.

Football - Transferts : Le quotidien catalan Mundo Deportivo consacre sa Une à Patrick Kluivert, qui serait considéré par les dirigeants du FC Barcelone comme un potentiel successeur de Quique Sétien au poste d’entraîneur.

La vidéo de rattrapage

Le programme du jour sur Eurosport

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. MotoGP - Grand Prix d’Espagne : Quartararo prêt à frapper fort d’entrée ?

C’est ce dimanche après-midi (14h), à Jerez, que sera donné le départ de la première course de l’année 2020 en MotoGP. Une course d’autant plus intéressante à suivre que c’est un Français, en l’occurrence Fabio Quartararo, qui partira en pole position. Plus rapide que ses concurrents lors des qualifications, le pilote de Petronas Yamaha sera sous la menace directe de Maverick Viñales (2e) et de Marc Marquez (3e). De quoi laisser augurer de belles passes d’armes dès les premiers virages !

2. Formule 1 - Grand Prix de Hongrie : Hamilton pour confirmer, les Ferrari pour se rattraper

Dans la foulée de la course de MotoGP, les amateurs de sports mécaniques pourront enchaîner sans transition avec le Grand Prix de Hongrie de Formule 1 (15h). Vainqueur en Autriche dimanche dernier, Lewis Hamilton a signé le meilleur temps des qualifications sur le Hungaroring et partira donc en pole, juste devant son coéquipier Valtteri Bottas. Contraints à un abandon prématuré il y a une semaine, les pilotes Ferrari Sebastian Vettel (5e) et Charles Leclerc (6e) auront quant à eux beaucoup à se faire pardonner.

3. Football - Liga : Dernier effort avant le baisser de rideau

Après la Bundesliga fin juin, c’est au tour de la Liga de connaître son dénouement ce week-end. Et même si la plupart des places d’honneur sont d’ores et déjà attribuées, il reste encore de l’enjeu à différents niveaux. La Real Sociedad, Getafe, Valence et Grenade vont ainsi se disputer les deux derniers accessits européens. Déjà sacré, le Real Madrid rendra visite à une équipe de Leganés (18e) qui espère encore se sauver au détriment du Celta Vigo (17e), tandis que le FC Barcelone clôturera sa saison chez le Deportivo Alavés.

