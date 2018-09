Balade, Coupe Davis, Ligue 1, Vuelta : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Le PSG poursuit sa promenade de santé

Cinquième journée et cinquième victoire consécutive pour le PSG de Thomas Tuchel. Sur leur pelouse, les coéquipiers de Neymar, laissé au repos et de Mbappé, suspendu, n'ont fait qu'une bouchée de l'AS Saint-Etienne (4-0). Draxler, Cavani, Di Maria et le jeune Diaby ont permis au club de la capitale d'enchainer. Avec ce sans faute les Parisiens trônent déjà en tête de la Ligue 1. Et ont préparé du mieux possible leur déplacement à Liverpool mardi.

2. Tennis - Coupe Davis : Les Français parfaitement lancés

Après la démonstration de force de Benoit Paire face à Pablo Carreno Busta, c'est Lucas Pouille qui a offert à la France son deuxième point face à l'Espagne. Le Nordiste est venu à bout de Roberto Bautista Agut en cinq sets (3-6, 7-6, 6-4, 2-6, 6-4) et permet aux Français d'être en très bonne position avant le double de samedi.

3. Football - Ligue 1 : Des Aiglons à réaction

Dans le premier match de la 5e journée, l'OGC Nice s'est fait peur à domicile face au Stade Rennais (2-1). Largement dominateurs, les hommes de Patrick Vieira ont concédé l'ouverture du score sur une frappe déviée du malheureux Malang Sarr. Dans le dernier quart d'heure, Saint-Maximin a égalisé avant que Pierre Lees-Melou donne l'avantage au Gym sur une superbe frappe enroulée. Cette victoire permet au Gym de pointer à la 8e place du classement.

Cyclisme - Tour d'Espagne : Thibaut Pinot s'est offert une deuxième victoire après son succès aux Lacs de Covadonga. Le Français s'est imposé à Andorre en dominant les meilleurs confirmant ainsi sa grande forme du moment.

Formule 1 - Grand Prix de Singapour : Kimi Räikkönen a établi le meilleur chrono des essais libres 2 dans les rues de la cité-état. Le deuxième coureur de Ferrari, Sebastian Vettel a, lui, écourté la session après avoir touché un mur. De son côté, Lewis Hamilton a rassuré avec sa Mercedes et termine à 0"011.

WRC - Rallye de Turquie : Thierry Neuville (Hyundai) et Sébastien Ogier (M-Sport Ford) ne sont séparés que de trois petits dixièmes de seconde en tête de la course ce qui annonce un beau duel ce week-end en Turquie.

Volleyball - Championnats du monde : L'équipe de France a su se reconcentrer pour faire le plein contre l'Égypte, battue 3-0 (25-22, 25-23, 25-16), dans son troisième match du Mondial, au lendemain d'une défaite frustrante contre le Brésil.

Football - Ligue 2 : Lorient a poursuivi sa belle série en s'imposant pour la cinquième fois en sept matches sur la pelouse du Red Star (0-3). Grâce à cette victoire les hommes de Landreau confortent leur deuxième place. Dans les autres résultats, Nancy s'est incliné 0-1 sur sa pelouse face au Havre, tandis que Brest a pris le meilleur sur Ajaccio (4-1).

Pour notre consultant Vincent Guérin, Bruno Genesio a pris un risque en restant sur le banc de l'OL, son club de cœur où il est très critiqué, malgré des bons résultats lors de ses trois saisons précédentes.

1. Football - Ligue 1 : L'OL et Monaco vont tenter de suivre le rythme infernal du PSG

L'Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse du SM Caen (17h) pour tenter de se relancer après sa défaite face à Nice au Groupama Stadium le 31 août dernier. L'occasion également de préparer au mieux le retour de la Ligue des champions dès mercredi où les joueurs de Genesio se déplaceront à Manchester. L'autre européen de L1, l'AS Monaco se déplace à 20h au Stadium de Toulouse.

2. Cyclisme - Tour d'Espagne : Une dernière étape monstrueuse avant Madrid

Alors que le Tour d'Espagne arrivera dimanche à Madrid, la Vuelta offre une dernière étape de mammouth ce samedi. Au programme pas moins de six ascensions en 97 km seulement. De quoi offrir une nouvelle belle bataille entre les favoris. Le départ de la 20e étape sera donné à 15h.

3. Rugby - Top 14 : Choc au sommet à Toulouse

Le Stade Toulousain, troisième du Top 14, accueille à 20h45 le Racing 92, dauphin de Clermont au classement. Les Stadistes vont tenter d'enchainer une troisième victoire. Dans les autres rencontres à suivre ce samedi, le LOU accueillera Montpellier (14h45) et le leader Clermont se déplacera à 18h à Pau.

4. Football - Premier League : Gros choc pour les Reds à quatre jours de rencontrer le PSG

Le futur adversaire du PSG en Ligue des champions se déplacera à Londres pour y affronter Tottenham en ouverture de la 5e journée de Premier League (13h30). Les coéquipiers de Mohamed Salah, leaders du championnat anglais, pourrait laisser des forces dans la bataille à quatre jours de retrouver l'Europe.