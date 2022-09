1. Football – Matches amicaux : Le Brésil déroule dans un Parc hostile

2. Football - Ligue des Nations : Morata envoie l'Espagne au Final Four

Il vaut cher, ce but inscrit par Alvaro Morata à la 88e minute de jeu. Déjà parce qu'il a permis à l'Espagne de remporter le choc face au Portugal (0-1) . Surtout parce qu'il a offert à la Roja le dernier billet pour le Final Four de la Ligue des nations. Les Espagnols y rejoignent l'Italie, les Pays-Bas et la Croatie, sortie en tête du groupe où figuraient des Bleus bien décevants, à l'image de leur défenseur Dayot Upamecano