Grâce à un but de Thiago Silva et un doublé de Tammy Abraham, Chelsea a battu West Ham mercredi, en clôture de la 14e journée de Premier League (3-0). Les Blues, qui se relèvent après deux défaites, prennent la 5e place à Tottenham, grâce à une meilleure différence de buts.

Ski Alpin : " Aucune chance et aucun désir ", c’est ainsi que Marcel Hirscher a démenti les rumeurs d’un possible retour sur les pistes à la TV autrichienne lundi.

C’est la reprise ! Quelques semaines après le sacre des Lakers de LeBron James, les stars du basket mondial font leur retour sur le parquet pour un nouvel opus qui s’annonce aussi fou et haletant que le précédent. Pour l’occasion, on vous a potassé nos prévisions de classements pour la saison à venir.

C’est surtout à Los Angeles que la bataille sera rude entre Lakers et Clippers, deux équipes dessinées pour le titre . Pour finir, la rédaction se mouille avec ses pronos pour la saison à venir. Avec un certain Luka Doncic pour le titre de MVP.

Tous sports confondus, c'est peut-être la rivalité la plus célèbre et la plus intense de tous les temps. Co-auteurs d'une trilogie pugilistique inégalable, dont deux authentiques chefs-d'œuvre d'intensité et de dramaturgie, Mohamed Ali et Joe Frazier ont sublimé leur sport. Mais Frazier n'a jamais pu totalement pardonner à son plus grand rival ses paroles blessantes.