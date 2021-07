Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Jeux Olympiques – Tokyo 2021 : Premier cas de Covid dans le village

A une semaine du début des Jeux olympiques de Tokyo, les organisateurs ont annoncé samedi un premier cas de Covid-19, recensé au sein du village olympique, mais se sont voulus rassurants quant à l'efficacité des mesures drastiques employées pour juguler toute transmission du virus.

"Il y a une personne au sein du village. C'est le tout premier cas enregistré au sein du village, et qui a été détecté à l'arrivée", a indiqué en conférence de presse Takaya Masa, porte-parole du Comité d'organisation (TOCOG), sans préciser s'il s'agit d'un sportif ou d'un membre de l'encadrement, ni de quelle délégation la personne provient. Selon la presse japonaise, il s'agirait d'une personne étrangère, sans plus de précision là non plus.

2. Formule 1 – Grand Prix de Grande-Bretagne : Hamilton domine la qualification

Lewis Hamilton partira en tête de la course sprint qualificative du Grand Prix de Grande-Bretagne, nouveau format expérimenté ce week-end. Chez lui et devant un public acquis à sa cause, l'Anglais a dominé la qualification de vendredi (1'26"134), devant Max Verstappen (Red Bull) et son coéquipier Valtteri Bottas. George Russell (Williams) s'est hissé en Q3, au contraire de Pierre Gasly (Alpha Tauri), et partira du 8e rang.

3. Tennis – ATP Hambourg : Les regrets pour Paire, Tsitsipas chute aussi

Malgré quatre balles de match en sa faveur, Benoit Paire s'est incliné en 2h19 de jeu face à Federico Delbonis, après un gros combat (4-6, 7-6, 6-4). C'est donc l'Argentin qui rejoint Pablo Carreno Busta dans le dernier carré du tournoi allemand. Paire, de son côté, devra encore patienter pour retrouver les demies d'un tournoi ATP. Voilà plus d'un an et demi que ça ne lui est plus arrivé. Bien lancé dans la première manche, Stefanos Tsitsipas s'est lui finalement écroulé devant Filip Krajinovic (3-6, 6-1, 6-3).

Un départ canon puis le trou d'air : Tsitsipas n'a pas résisté à Krajinovic

On a aussi retenu pour vous

Basketball – NBA : D'après les informations d'ESPN, le "play-in tournament" : D'après les informations d'ESPN, le "play-in tournament" devrait être reconduit à l'occasion de la saison 2021-2022 . Instauré en raison des contraintes engendrées par la crise du Covid-19, ce format consistait en l'organisation d'un mini-tournoi permettant de désigner les dernières équipes qualifiées pour les play-offs.

Football – Transferts : Rennes a officialisé : Rennes a officialisé l'arrivée de Kamaldeen Sulemana pour les cinq prochaines saisons, contre environ 15 millions d'euros. Lors du dernier exercice, l'attaquant international ghanéen évoluait au FC Nordsjaelland (Danemark) et a inscrit 10 buts pour 8 passes décisives.

Tennis – Tokyo 2021 : Victime d'une lésion à la cuisse droite à Wimbledon, Pierre-Hugues Herbert a annoncé vendredi sa présence aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), où il sera aligné en double avec Nicolas Mahut.

Tennis – WTA : Timea Bacsinszky, médaillée d'argent en double lors des JO de Rio en 2016, a annoncé la fin de sa carrière professionnelle à l'âge de 32 ans.

Golf – British Open : Louis Oosthuizen est toujours en tête à l'issue du 2e tour, vendredi. Le Sud-Africain, qui a bouclé la journée à 11 coups sous le par, devance les Américains Collin Morikawa, Jordan Spieth et Dustin Johnson.

La vidéo de rattrapage

A la veille du chrono de Saint-Emilion et à 48h de Paris, une échappée fleuve s’est jouée la victoire à Libourne, au terme d’une 19e étape. Membre d’un premier coup, Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) a trouvé les ressources pour ressortir à 25km de l’arrivée et remporter en solitaire sa deuxième étape sur cette Grande Boucle. Le résumé de l'étape.

Mohoric en styliste, Pogacar en patron : le résumé de la 19e étape

La vidéo pour se mettre dans l'ambiance

En attendant d’en savourer de nouveaux, revivez des grands moments de l'histoire des JO. En l’occurrence des courses sur piste (relais, sprint, demi-fond, fond...) dont le final a été marquant. Que ce soit en termes de suspense ou de gain de places impressionnant.

Dix finishes qui ont marqué l'histoire de l'athlétisme aux Jeux olympiques

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Rugby – Test match : Les Bleus pour remporter la belle

La tournée d'été du XV de France en Australie est d'ores et déjà réussie, avec un premier succès depuis 31 ans sur l'île-continent, mardi. Mais elle pourrait l'être plus encore en remportant la "belle" samedi (12h05) à Brisbane. Les Tricolores peuvent donc frapper fort en remportant la série, et la journée sera par ailleurs chargée. La Nouvelle-Zélande reçoit les Fidji dès 9h05, avant un Pays de Galles – Argentine en milieu d'après-midi (16h00) et un Géorgie – Ecosse pour clore la journée (17h00).

XV de France - La joie des Bleus, face à l'Australie. Crédit: Icon Sport

2. Cyclisme – Tour de France : Place au second chrono

C'est le dernier grand rendez-vous de ce Tour pour les favoris et les spécialistes du contre-la-montre. Un rendez-vous qui avait permis à Tadej Pogacar d'arracher la victoire lors de la précédente édition. Le premier partant, la lanterne rouge du classement général Tim Declercq, quittera la rampe de départ à 13h05. Le leader du classement général, lui, sera le dernier à se mettre en route, à 17h19.

Le profil de la 20e étape : 30,8km de chrono pour purs spécialistes

3. Formule 1 – Grand Prix de Grande-Bretagne : Découverte de la course sprint

Une course de 17 tours, soit 30 minutes, pour déterminer la grille de départ de dimanche : voilà le nouveau format qui sera expérimenté samedi, à Silverstone (17h30). Lewis Hamilton mènera la danse après avoir dominé la qualification de vendredi. Mais il faudra finir le boulot pour le Britannique : ce n'est qu'en cas de victoire dans cette mini-course qu'il décrochera la pole.

