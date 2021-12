Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe de France : Rennes barre la route de Lorient

Le seul match entre clubs de Ligue 1 de ce tour de Coupe de France a tourné à l’avantage de Rennes. Les Rennais ont battu samedi soir leurs voisins lorientais, à domicile, par la plus petite des marges. Warmed Omari a été l’unique buteur de cette rencontre des 32es de finale. Plus tôt dans la soirée, Lille a notamment battu Auxerre 3-1 et l’AS Cannes (N3) a éliminé Dijon (L2) aux tirs aux buts.

Rennes a dominé mais Rennes n'a pas flambé : le résumé de sa victoire face à Lorient

2. Basketball - NBA : Golden State, Utah, Brooklyn... les ténors au tapis

Retrouvailles. Shai Gilgeous-Alexander a crucifié son ancienne franchise au buzzer, dans la nuit de samedi à dimanche (heure française), offrant la victoire à OKC sur son parquet, face aux Clippers. De nombreux cadors de la NBA ont quant à eux connu la défaite : le Jazz, battu à domicile par Washington, les Warriors tombés à Toronto, ou encore les Nets, décimés et dominés par Orlando.

On a aussi retenu pour vous

La vidéo de rattrapage

Face à une foule en délire, Quentin Fillon Maillet a parfaitement maîtrisé ses émotions samedi au Grand-Bornand. Il a su gérer la pression pour s'offrir un 20/20 au tir et un grand moment de communion avec le public, en gagnant la poursuite. Revivez les temps forts de sa victoire en vidéo.

Un tir impeccable, une communion formidable : revivez la démonstration de Fillon Maillet

L'interview du jour

Avant d'affronter Cannet-Rocheville ce dimanche en Coupe de France, William Saliba s'est confié sur son début de saison à Eurosport . Très exigeant avec lui-même, l'un des hommes forts de l'OM ne se ménage pas. Son échec à Arsenal, ses erreurs face à la Lazio Rome... il se remet en question. Le défenseur de 20 ans évoque aussi ses chances d'intégrer, ou pas, l'équipe de France.

Saliba bientôt en équipe de France ? "Je dois être plus constant"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Handball - Championnat du monde : Les Bleues pour le doublé

Championnes olympiques ? C’est fait. Championnes du monde ? La réponse est pour ce dimanche. Les joueuses de l’équipe de France de handball affrontent la Norvège en finale du Mondial, à partir de 17h30 à Granollers, en Espagne. Un match à suivre en direct commenté sur notre site . La petite finale opposera la sélection espagnole au Danemark, à partir de 14h30.

2. Football - Coupe de France : L’OM et le PSG en piste

Suite et fin des 32es de finale de la Coupe de France sur Eurosport 2 et l’application Eurosport. En ouverture d’un dimanche chargé, l’OM reçoit Cannet Rocheville (N3) à 13h45. Parmi les autres rencontres à la même heure : l’AS Monaco se déplace chez le Red Star (N1). En soirée, le PSG fermera la marche à partir de 21h10, à Valenciennes, face à Feignies-Aulnoye (N3).

3. Biathlon - Coupe du monde : Fillon Maillet sur sa lancée ?

Va-t-il s’affirmer comme le boss de la Coupe du monde ? Quentin Fillon Maillet, lauréat de la poursuite samedi au Grand-Bornand , a pris la tête du classement général à cette occasion. Il peut enfoncer le clou ce dimanche, premier jour de mass start de la saison. La course des reines aura lieu à partir de 12h45, celle des rois débutera sur les coups de 14h45, sur nos antennes.

Grégoire Deschamps : "Sur les controles, l'IBU fait le maximum."

4. Ski alpin - Coupe du monde : Géant et super-G au programme

Au menu en ski alpin ce dimanche : un géant messieurs à Alta Badia (première manche à 10h, seconde à 13h30), et un super-G dames à Val d’Isère (11h), avec notamment Mikaela Shiffrin en invitée surprise . En géant, les Français Alexis Pinturault et Mathieu Faivre vont s’élancer respectivement en premier et en deuxième. Le tout est à suivre sur Eurosport 1.

5. Football - Real et cadors anglais sur le pont, choc en Italie

Il y a aussi du football à suivre ce dimanche, au sein des grands championnats européens. En Angleterre, le trio de tête est concerné : Newcastle - Manchester City (15h), Wolverhampton - Chelsea (15h), Tottenham - Liverpool (17h30). En Serie A, l’affiche oppose l’AC Milan (2e) au Napoli (4e), à 20h45. Le Real Madrid va quant à lui à Cadix (21h) en leader de la Liga.

