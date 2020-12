Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 - En attendant le choc, Lyon s'empare du trône

L'OL ne pouvait pas mieux mettre la pression sur Lille et le PSG avant leur affrontement dimanche soir. Les Gones ont signé un large succès à Nice (1-4) sous l'impulsion de leur trio d'attaque infernal. Karl Toko-Ekambi, Memphis Depay et Tino Kadewere ont chacun marqué un but pour la formation de Rudi Garcia, qui s'empare provisoirement de la tête du classement avec un point d'avance sur le LOSC et deux sur Paris. Plus tôt, Marseille avait confirmé son coup d'arrêt en concédant un nul à domicile face à Reims (1-1) après sa défaite à Rennes (2-1).

16e j. - Garcia : "Ne vous inquiétez pas pour nos ambitions"

2. Rugby - Champions Cup : Le festival de Bordeaux-Bègles

L'Europe réussit bien aux Girondins. Bordeaux-Bègles a brillamment confirmé sa victoire de la semaine passée face à Northampton en atomisant les Dragons de Newport (47-8), avec sept essais à la clé à Chaban-Delmas. Le club aquitain occupe la troisième place de la poule A et fait plus que jamais partie de la course à la qualification pour les quarts de finale. Plus tôt, Clermont avait fini par céder devant le Munster (39-31) et Toulon avait été défait sur tapis vers après son forfait face aux Scarlets.

3. Football - Bundesliga : Lewandowski s'amuse, Thuram s'excuse



Football - Serie A : Avec un doublé de Cristiano Ronaldo, la Juventus a balayé Parme (0-4) et rejoint l'Inter à la deuxième place du classement, à un point du leader, l'AC Milan.

Boxe : Le Mexicain Canelo Alvarez, dominateur tout au long des douze rounds, a battu le Britannique Callum Smith aux points, pour unifier les titres WBA et s'emparer de la ceinture WBC vacante des poids super-moyens.

Voile - Vendée Globe : Yannick Bestaven (Maître Coq IV) a creusé l'écart en tête du classement et devançait Charlie Dalin (Apivia) de 90,6 milles au pointage de 05h00.

Football - Ligue des champions de la Concacaf : Deux penalties d'André-Pierre Gignac ont permis à son club mexicain des Tigres de Monterrey de battre l'équipe hondurienne d'Olimpia (3-0) et de se qualifier pour la finale.

Basketball - NBA : Le meneur Elie Okobo et l'ailier Axel Toupane, respectivement mis à l'essai durant l'intersaison par les Brooklyn Nets et les Golden State Warriors, n'ont pas été conservés par ces deux franchises.



Aleksander Aamodt Kilde est le nouveau leader du classement général de la Coupe du monde après avoir fait coup double à Val Gardena. Vainqueur du Super-G, le Norvégien a également signé une victoire en descente dont voici les meilleurs moments.

Et un doublé pour Kilde : après le super-G, le Norvégien a dominé la descente

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Handball - Championnat d'Europe dames : Le rêve bleu

C'est la finale rêvée. Invaincues dans le tournoi, la France et la Norvège s'affrontent dans une affiche alléchante pour le sacre européen, entre le tenant du titre et la nation la plus titrée de l'histoire de l'épreuve. Emmenées par l'indispensable Grâce Zaadi, les Bleues ont montré qu'elles avaient la qualité collective et le talent individuel pour faire tomber les favorites norvégiennes, impressionnantes depuis le début de l'épreuve. Et préparer ainsi idéalement le rendez-vous des JO de Tokyo en 2021. Coup d'envoi à 18h00.

2. Football - Ligue 1 : Lille-PSG, ça promet !

C'est l'affiche tant attendue du championnat. D'un côté, Lille, souverain sur le terrain, même si un léger flou règne autour de l'avenir du club nordiste après le changement de gouvernance acté vendredi. De l'autre, le PSG, tenant du titre, ultra-favori pour sa propre succession, mais en difficulté pour exprimer tout son potentiel et privé de sa star Neymar pour ce déplacement dans le Nord. Un choc indécis et qui promet un grand spectacle avec une première place du classement pour le vainqueur. Coup d'envoi à 21h. A suivre aussi, entre autres, Brest - Montpellier (13h00), Dijon - Monaco (15h00) et Lorient - Rennes (17h00).

3. Ski alpin - Alta Badia : Pinturault est attendu

Aleksander Aamodt Kilde lui a mis la pression en prenant la tête du classement général. La réaction d'Alexis Pinturault est attendue sur le géant d'Alta Badia, où le Français aura à cœur de confirmer son bon début de saison pour engranger des gros points. Départ de la course à 10h00. A suivre également, le Super-G dames pour conclure le week-end de Val d'Isère à partir de 11h00.

Pinturault et les problématiques de la pandémie : "Ma structure est encore plus utile maintenant"



Biathlon - Hochfilzen

Mass-start messieurs (12h00) et mass-start dames (14h25)

Foot étranger

Tottenham - Leicester (15h15), Manchester United - Leeds United (17h15), Sassuolo - AC Milan (15h00), Atalanta - Roma (20h45), Eibar - Real Madrid (21h00)...

Rugby - Champions Cup

Harlequins - Racing (14h00)

Handball - Ligue des champions

HC Motor - HBC Nantes (12h30)

