Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Lille ralenti

C’est un petit point aux airs de victoire mais cela ne reste qu’un point. Ce vendredi, Luis Araujo a sauvé le LOSC de la défaite face à Montpellier (1-1). Mais un joker s’est envolé . La marge lilloise n’est plus que de quatre points sur le PSG, qui reçoit Saint-Etienne dimanche. Autrement dit, l’affaire est loin d’être pliée.

Luiz Araujo, buteur pour Lille contre Montpellier en Ligue 1 Crédit: Getty Images

2. Jeux Olympiques - Tokyo 2020 : Le Premier ministre japonais veut les JO

Le Premier ministre japonais, Yoshihide Suga, a affirmé depuis la Maison Blanche que son pays était déterminé à juguler les contaminations au coronavirus et à organiser des Jeux olympiques "en toute sécurité" cet été. "J'ai dit au président (américain Joe Biden) ma détermination à organiser les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo cet été, comme symbole de l'unité mondiale", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse conjointe avec le président Biden.

3. Basket - NBA : Utah assure mais perd Mitchell, Philly et Embiid dominent les Clippers

Soirée de victoire pour les leaders. Mais celle de Utah face aux Pacers (119-111) a également été marquée par la blessure de Donovan Mitchell à la cheville droite. A priori pas de fracture mais une belle entorse. A l’Est, Joël Embiid (36 points) a encore porté sur ses épaules Philadelphie face à des Clippers menaçants (106-103), à l’image d’un Paul Georges inspiré (37 pts).

Joel Embiid (Philadelphia 76ers) Crédit: Getty Images

Football - Premier League : Malgré Harry Kane, encore auteur d’un doublé mais blessé, : Malgré Harry Kane, encore auteur d’un doublé mais blessé, Tottenham n’a pas su battre Everton ce vendredi (2-2). Les jours de José Mourinho à la tête des Spurs sont-ils comptés ?

Football – Mercato : Selon AS , Erling Haaland est piégé : malgré sa volonté de signer au Real Madrid, la Casa Blanca privilégie toujours Kylian Mbappé pour cet été, repoussant à l’été 2022 un possible deal concernant le Norvégien. Alors, Haaland une saison de plus à Dortmund sans C1 ?

Basket – NBA : L'ex-star de la NBA Dwyane Wade a acquis une participation au sein de la franchise d'Utah Jazz qu'il veut aider à atteindre "le niveau supérieur", a annoncé le club vendredi.

Les buts à l’extérieur en C1, le cas Mbappé et un point sur le Ballon d’Or avant les demi-finales de Ligue des champions : les dossiers sont brûlants dans le FC Stream Team mais la bonne humeur est toujours aussi présente avec Martin Mosnier et Maxime Dupuis. Spoiler : vous (re)découvrirez même un groupe de musique un peu oublié en intro.

Celle-là, on ne l’avait pas vue venir. Malgré un mental encore impressionnant, Rafael Nadal a été éliminé vendredi en quarts de finale par Andrey Rublev (6-2, 4-6, 6-2). Clairement pas dans un bon jour, l’Espagnol a blâmé son service après-coup . Inquiétant avant Roland-Garros ? Avec Nadal, on aurait tendance à dire non…

Nadal a puisé au fond de ses réserves, mais ça n'a pas suffi face au mur Rublev : Le résumé en vidéo

Les Championnats du monde de snooker débutent samedi sur Eurosport. Pourquoi y a-t-il plein de billes rouges et d'autres billes de couleur ? Dans quel ordre faut-il les rentrer ? Si vous n'avez jamais rien compris à ce qu'il se passe sur la table de billard, voici comment devenir incollable en snooker.

Le snooker, comment ça marche ? Guide de survie pour les Championnats du monde

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Formule 1 – GP d’Emilie-Romagne : le grand duel Red Bull - Mercedes

2. Tennis – Monte-Carlo : Demies atypiques mais hautes en couleurs

Au moins, Monte-Carlo va adouber un nouveau champion. Dans le dernier carré atypique encore en lice en Principauté, Stefanos Tsitsipas ressemble à un épouvantail. Mais entre l’inattendu Daniel Evans, la confirmation Andrey Rublev et le solide Casper Ruud, il risque d’y avoir match. Alors rendez-vous sur Eurosport ou sur notre site/application pour suivre des duels alléchants.

Stefanos Tsitsipas à Monte-Carlo en 2021 Crédit: Getty Images

3. Football – Ligue 1 : L’OM doit apprendre à se calmer

Avec déjà neuf cartons rouges concédés en championnat depuis le début de la saison, l'Olympique de Marseille est trop indiscipliné, et l'a déjà payé. Pire équipe d'Europe au classement du fair-play, l'OM se pénalise tout seul et perd des points de manière inutile. Pour Jorge Sampaoli et ses joueurs, l'axe de progression pour disputer la cinquième place est tout trouvé.

