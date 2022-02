Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue Europa : Le Barça se qualifie avec la manière pour les 8es de la C3

En danger après son match nul au Camp Nou jeudi dernier (1-1), les FC Barcelone de Xavi a fait le nécessaire sur la pelouse de Naples jeudi soir pour se qualifier en huitième de finale de la Ligue Europa (2-4) . Les partenaires d'Ousmane Dembélé ont fait craquer le Napoli grâce à des buts de Jordi Alba, Frenkie de Jong, Gérard Piqué et Pierre-Emerick Aubameyang. Une rencontre marquée par le déploiement d'une banderole "Stop War" en début de rencontre par les joueurs, afin de protester contre la guerre en Ukraine.

Les joueurs de Naples et du Barça disent "stop à la guerre". Crédit: Getty Images

2. Basket - NBA : DeRozan fait (encore) le show, les Nets sombrent

De ses 37 points face à Atlanta, DeMar DeRozan a encore frappé hier soir en NBA, pour mener les Chicago Bulls à une nouvelle victoire sur les Hawks (112-108) et en signant par la même occasion un huitième match d'affilée à plus de 35 points. Plus que jamais dans la course au MVP, DeRozan et sa franchise sont solidement accrochés à la tête de la Conférence Est, dans laquelle les Nets de Brooklyn ont encore chuté jeudi soir à domicile contre les Boston Celtics de Jayson Tatum (106-129).

3. Tennis - ATP Acapulco : Medvedev célèbre son titre de n°1 mondial au Mexique

Ce n'est pas facile de jouer un match quand on apprend ça pendant la journée", a lâché le Russe après la rencontre, lui qui met fin à 18 ans d'hégémonie du Big 4 en tête du classement ATP. Rafael Nadal s'est également qualifié pour les demi-finales en battant l'Américain Tommy Paul (6-0, 7-6), et retrouvera Medvedev en demie. L'autre demi-finale opposera Stefanos Tsitsipas à Cameron Norrie. Assuré de devenir le nouveau numéro un mondial lundi prochain à la faveur de la défaite de Novak Djokovic à Dubaï, Daniil Medvedev a célébré cette nouvelle par une victoire en quart de finale de l'Open du Mexique à Acapulco contre le Japonais Nishioka (6-2, 6-3). "", a lâché le Russe après la rencontre, lui qui met fin à 18 ans d'hégémonie du Big 4 en tête du classement ATP. Rafael Nadal s'est également qualifié pour les demi-finales en battant l'Américain Tommy Paul (6-0, 7-6), et retrouvera Medvedev en demie. L'autre demi-finale opposera Stefanos Tsitsipas à Cameron Norrie.

Nous avons aussi retenu pour vous

Sport - Crise en Ukraine : La journée de jeudi et la soirée ont été marquées par de nombreuses réactions au conflit entre la Russie et l'Ukraine, entre appels au soutien et menaces contre la Russie. Le club de basket de l'ASVEL a par exemple prévenu qu'il ne se déplacerait pas en Russie la semaine prochaine, tandis que l'Ukrainien Ruslan Malinovskyi, buteur avec l'Atalanta, a affiché un message "Pas de guerre en Ukraine" sous son maillot. Toutes les infos de jeudi : La journée de jeudi et la soirée ont été marquées par de nombreuses réactions au conflit entre la Russie et l'Ukraine, entre appels au soutien et menaces contre la Russie. Le club de basket de l'ASVEL a par exemple prévenu qu'il ne se déplacerait pas en Russie la semaine prochaine, tandis que l'Ukrainien Ruslan Malinovskyi, buteur avec l'Atalanta, a affiché un message "" sous son maillot. Toutes les infos de jeudi à retrouver ici

Football - Ligue Europa : Battu en Allemagne la semaine passée, le Borussia Dortmund n'a pas réussi à créer l'exploit jeudi soir sur la pelouse des Glasgow Rangers (2-2), qualifiés en 8es de finale. Tenu en échec à l'aller à domicile, Leipzig est allé s'imposer sur la pelouse de la Real Sociedad (3-1). Tous les résultats : Battu en Allemagne la semaine passée, le Borussia Dortmund n'a pas réussi à créer l'exploit jeudi soir sur la pelouse des Glasgow Rangers (2-2), qualifiés en 8es de finale. Tenu en échec à l'aller à domicile, Leipzig est allé s'imposer sur la pelouse de la Real Sociedad (3-1). Tous les résultats à retrouver ici

Basket - Eliminatoires Mondial : Sans ses meilleurs joueurs, l'Equipe de France : Sans ses meilleurs joueurs, l'Equipe de France a largement dominé le Portugal jeudi soir à Dijon (94-56) pour le compte des éliminatoires du Mondial 2023. Les joueurs de Vincent Collet retrouveront les Portugais dimanche à 18h pour poursuivre leur sans-faute.

Handball - Ligue des champions : Le PSG a pris le meilleur sur Flensbourg (33-30) à domicile en Ligue des champions. Grâce à cette victoire, les Parisiens sont maîtres de leur destin pour tenter de se qualifier directement en phase finale.

Basket - EuroLigue : L'ASVEL s'est inclinée face à l'Alba Berlin (80-82) jeudi L'ASVEL s'est inclinée face à l'Alba Berlin (80-82) jeudi pour le compte de la 27e journée d'Euroligue . Les deux équipes figurent dans la seconde moitié du classement et ne peuvent plus envisager se qualifier pour la phase finale. C'est la sixième défaite de suite en Euroligue pour Villeurbanne.

La vidéo de rattrapage

"On est à trois défaites de suite dans le Tournoi face à l'Ecosse, c'est une revanche samedi"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue Europa : Les clubs français vont être fixés

Lyon et Monaco vont savoir dès ce vendredi l'identité de leur adversaire pour les huitièmes de finale de Ligue Europa. Les deux clubs de Ligue 1, ayant terminé à la première place de leur groupe, seront opposés à un vainqueur de barrages de la C3. Du lourd les attend, puisqu'ils peuvent tomber contre le FC Barcelone, le FC Séville, Porto, l'Atalanta Bergame ou encore le RB Leipzig, sans oublier Braga, le Bétis Séville et les Glasgow Rangers. En Ligue Europa Conférence, Marseille et Rennes vont aussi connaître l'affiche de leur huitième de finale , où l'AS Rome fait figure d'épouvantail. Tirage au sort à la mi-journée.

2. Football - Ligue 1 : Montpellier reçoit Rennes en ouverture de la 26e journée

Une nouvelle journée de Ligue 1 s'ouvre ce vendredi soir, avec la réception de Rennes par Montpellier. Les Pailladins, 9es, entendent bien grappiller du terrain sur les Bretons, 5es, qu'ils peuvent rejoindre au classement en cas de succès. Du côté du SRFC , il faudra évidemment surveiller l'ancien Montpelliérain Gaëtan Laborde , passeur décisif à l'aller et en grande réussite face à ses anciens clubs de manière générale. Coup d'envoi 21h.

Gaetan Laborde Crédit: Getty Images

3. Cyclisme - Tour des Emirats : Dernière chance pour les sprinteurs à l'UAE Tour

La sixième et avant-dernière étape du tour des Emirats Arabes Unis est la dernière occasion pour les sprinteurs de l'emporter, avant l'ultime étape samedi dans les hauteurs du Jabel Hafeet. Un homme semble se démarquer au sprint : Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix). Le Belge, vainqueur jeudi de son deuxième sprint de la semaine , comptera bien effectuer son triplé, dans une course toujours menée par le Slovène Tadej Pogacar au général. Sixième étape à suivre, bien évidemment, sur Eurosport !

Parfaitement emmené, Philipsen ne s'est pas raté : Son succès en vidéo

