1. Basketball - NBA : LeBron en mode Black Mamba

LeBron James a été brillant. La superstar des Lakers a rendu un sacré hommage à Kobe Bryant, un an après sa disparition, en écrasant les Cavaliers avec une performance XXL : 46 points inscrits pour une victoire (115-108) de la franchise de Los Angeles. La soirée a également été marquée par le second succès d'affilée du "Big 3" de Brooklyn contre Miami (98-85) même si Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving ont été maladroits durant une bonne partie de la rencontre.

Un an après le drame, Kobe Bryant plus vivant que jamais

2. Football - FA Cup : Tottenham s'en sort au finish

Les Spurs ont douté. Mais au terme d’un match longtemps compliqué, Tottenham s'est finalement imposé sur la pelouse de Wycombe (1-4), club de D2. Gareth Bale a égalisé juste avant la pause. Harry Winks a donné l'avantage aux siens en fin de match (86e), juste avant que Tanguy Ndombele s'offre un doublé (87e, 90e+2). En huitièmes, les hommes de José Mourinho retrouveront Everton.

3. Voile - Vendée Globe : Dalin accroît son avance mais le suspense reste entier

Charlie Dalin (Apivia) est près du but. Le leader de l'épreuve a encore accru son avance mardi matin, se trouvant à 520,4 milles nautiques (964 km) des Sables d'Olonne. Au pointage de 05h00, ses poursuivants Louis Burton (Bureau Vallée 2) et Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) naviguent respectivement à 67,7 milles (125 km) et 74,3 milles (138 km) du premier. Les compensations horaires qui seront appliquées à l'arrivée peuvent offrir la victoire à Herrmann et Bestaven sans même qu'ils n'aient à passer en premier la ligne.

On a aussi retenu pour vous

Handball - Championnat du monde : Les Bleus connaissent l'adversaire qu'ils affronteront en quart de finale. Ce sera la Hongrie, battue par l'Espagne (36-28) lundi soir. Le match aura lieu ce mercredi (20h30).

Football - Ligue 2 : Toulouse garde le rythme. Le Téfécé s'est imposé sur la pelouse de Sochaux (0-1) lors de la 21e journée pour conserver la 2e place, à deux points du leader, Troyes.

Le Grand Récit de la semaine

A eux deux, ils cumulent 7 titres mondiaux et 92 victoires en Formule 1. Eux deux, ce sont Alain Prost et Ayrton Senna, deux des plus grands pilotes de l'histoire. Ils n'ont eu qu'un tort, qui fut finalement une chance : croiser leur route. De cette histoire commune est née une immense rivalité, à nulle autre pareille. Inégalée. Et sans doute inégalable.

Les podcast du jour

C'était il y a 20 ans, jour pour jour. En demi-finale de l'Open d'Australie, Arnaud Clément affronte celui qu'il connait comme sa poche dans le moment le plus fou de sa carrière de joueur : Sébastien Grosjean. Laissez-vous embarquer dans cette histoire vraie que vous conte le principal intéressé, aux côtés d'Arnaud Di Pasquale. Écoutez Dip Talk !

Certains le connaissent comme étant à la tête de l’innovation de hoka one one et un des trois fondateurs de cette success story. Pourtant, Christophe Aubonnet est plus que cela. Il a pratiqué par cycle un certain nombre de sports outdoor : ski alpin, kayak, raid multisport, trail, ski-alpinisme, triathlon, etc. Et un jour, le destin s'est mis en marche. Ecoutez Ultra Talk !

Le tweet qui prouve que LeBron aime retrouver ses ex

LeBron James a donc inscrit 46 points face à Cleveland lundi soir. La dernière fois qu'il avait scoré plus de 45 unités, c'était en novembre 2018 contre une autre de ses anciennes équipes, le Heat de Miami.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Ski alpin - Slalom de Schladming : Et maintenant, qui pour briller ?

Six slaloms. Six vainqueurs différents. A qui le tour à Schladming ? Ce pourrait être celui de Clément Noël, toujours en quête de son premier succès dans cet exercice 2020-2021. L'épreuve est à suivre en direct sur Eurosport à partir de 17h45.

2. Ski alpin - Géant de Kronplatz : Worley pour une journée bleue ?

Et si l'on se mettait à rêver du journée parfaite pour les Bleus ? Avant le slalom hommes, les dames s'attaquent au Géant de Kronplatz, à suivre sur Eurosport à partir de 10h30. Et Tessa Worley, avec son dossard N.1, fait partie des favorites…

3. Football - Premier League : City vise la tête

Ils montent en puissance depuis plusieurs semaines. Ce mardi soir (21h15), les Citizens pourraient prendre les commandes de Premier League s'ils s'imposent sur la pelouse de West Bromwich dans le cadre de la 20e journée. Dans le même temps, Arsenal se déplace sur le terrain de Southampton.

4. Football - Coupe d'Italie : Milan et l'Inter ont des choses à se prouver

En plein duel pour le scudetto, l'AC Milan et l'Inter s'affrontent (20h45) en quart de finale. Les deux clubs lombards, dans l'ombre de la Juventus Turin depuis maintenant presque dix ans, espèrent chacun la faire chuter de son trône cette saison. L'objectif est donc le même mais les manières sont diamétralement opposées.

Et aussi...

1. Cyclisme : Quel avenir pour Alaphilippe ?

Libre de tout contrat à la fin de la saison actuelle, Julian Alaphilippe a une décision importante à prendre. Rien ne presse mais la prolongation de Wout Van Aert, l'autre gros poisson du marché, lui laisse le champ complètement libre. Il peut choisir de rester chez Deceuninck-Quick Step mais il aura d'autres propositions, notamment pour un retour en France...

Jungles : ''Je serais très heureux d’accueillir Alaphilippe''

2. Tennis : de 40 à 31, le Top 50 des matches de l'Open d'Australie

Suite de notre classement des matches le splus marquants de l'histoire du Majeur australien chez les hommes dans l'ère Open. Mardi, deuxième volet avec les rencontres classées entre la 40e et la 31e place. Avec, notamment, un interminable et historique marathon, une polémique de plus pour Lleyton Hewitt et un duel de moustachus 100% australien en finale.

