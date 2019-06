Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Sixième C1 pour Liverpool, première pour Klopp

Battu en finale par le Real Madrid l’an passé (3-1), le Liverpool de Jürgen Klopp a remporté la Ligue des champions 2019 samedi soir, en s’imposant face à Tottenham à Madrid (0-2). Un penalty ultra rapide, transformé par Mohamed Salah (2e, sp), et un but tardif de Divock Origi (87e) ont permis aux Reds d’empocher la sixième C1 de leur histoire. C’est la première pour Klopp, qui restait sur six finales perdues de suite avec Dortmund et Liverpool (dont deux de C1 et une de C3).

Jürgen Klopp porté un triomphe après le sacre de Liverpool.Getty Images

2. Tennis - Roland-Garros : Serena ne verra pas les huitièmes

Le duel 100% américain entre Serena Williams (37 ans) et Sofia Kenin (20 ans) a tourné à l’avantage de la plus jeune, samedi en début de soirée. La numéro 35 à la WTA s’est imposée en deux sets et près d’1h30 face la 10e joueuse mondiale (6-2, 7-5), laquelle devra donc attendre avant de décrocher un éventuel 24e titre en Grand-Chelem. Présente en deuxième semaine, Kenin attend désormais l’Australienne Ashleigh Barty (N. 8) pour une place en quarts de finale.

3. Boxe : Joshua battu, l'énorme sensation

Ce combat au Madison Square garden de New York paraissait anodin. Il avait été monté tardivement et n'était qu'une façon comme une autre de patienter encore pour voir, peut-être en 2020, Anthony Joshua contre Deontay Wilder. Andy Ruiz n'était qu'un remplaçant de dernière minute de Jarrell Miller, prévu à l'origine face au Britannique mais finalement non retenu en raison de plusieurs contrôles anti-dopage positifs. L'Américain Andy Ruiz restera dans l'histoire de la boxe comme celui ayant réussi ce qui semblait impossible. Sonné une première fois au 7e round, compté une deuxième fois, Joshua, champion WBA, IBF et WBO des poids lourds, n'a pas été en mesure de montrer à l'arbitre sa capacité à poursuivre le combat. Logiquement, le combat a été stoppé.

Anthony Joshua contre Andy Ruiz Jr le 1er juin 2019 au Madison Square GardenGetty Images

Ce que nous avons aussi retenu pour vous

Football - PSG : Accusé de viol, Neymar a réagi samedi soir en dénonçant "un piège" dans une vidéo de 7 minutes plubliée sur son compte instagram. Une vidéo dans laquelle il divulgue à quelques 118 millions d'abonnés des photos intimes de la plaignante.

Rugby - Barrages Top 14 : Au terme d’une rencontre cadenassée, le Lou s'est imposé samedi face au MHR (21-16) dans ce second barrage de Top 14. Le club lyonnais a désormais rendez-vous avec Clermont en demi-finales.

WRC - Rallye du Portugal : Ött Tänak (Toyota) est en tête à l'issue de la journée de samedi. L'Estonien devance Kris Meeke, alors que Sébastien Ogier occupe la 4e place.

Cyclisme - Tour de Norvège : Souvent placé, Alexander Kristoff a enfin remporté sa première étape en s'imposant samedi à Drammen. Le Norvégien en a profité pour revêtir le maillot de leader, à la veille de la dernière étape.

Football - MLS : Le Los Angeles FC a pris le large en tête de la conférence Ouest en s'imposant à Portland samedi (2-3). Une onzième victoire en seize matches qui place le LAFC neuf points devant sur son dauphin, voisin et grand rival du Los Angeles Galaxy. Les partenaires d'Ibrahimovic reçoivent New England dimanche.

Golf - US Open : La Française Céline Boutier occupe la deuxième place de la deuxième épreuve du Grand Chelem de l'année, après le deuxième tour qui a pris fin samedi à Charleston (Caroline du Sud).

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football - Barrages L1/L2 : Encore un espoir pour Lens ?

Les Lensois voient le bout du tunnel. Même s'ils ne montent pas en Ligue 1 à l'issue de leur nouvel affrontement avec Dijon, dimanche soir (21 heures), les Sang et Or disputeront quoi qu'il arrive le dernier match de leur saison en Bourgogne. Cinquièmes de Ligue 2, tombeurs du Paris FC (4e) puis de Troyes (3e) en barrages, les Nordistes n'avaient pu faire mieux que le match nul (1-1), jeudi soir, lors de la première manche avec le DFCO (18e de L1) à Félix-Bollaert. Ont-ils ce qu'il faut pour un ultime exploit ?

Fouad Chafik (Dijon) et Fabien Centonze (Lens) lors du match aller. Getty Images

2. Tennis - Roland-Garros : Nadal et Federer à la sauce argentine

Ils auraient pu défier les deux Français Corentin Moutet et Nicolas Mahut. Finalement, Rafael Nadal et Roger Federer affrontement dimanche en huitièmes de finale leurs deux bourreaux argentins : Juan Ignacio Londero (vers 14h30) et Leonardo Mayer (vers 12h30). L'Espagnol et le Suisse, numéro deux et trois mondiaux, partiront évidemment favoris pour une place en quarts de finale. En cas de victoire, "Rafa" pourrait défier Benoît Paire ou Kei Nishikori, duel également au programme dimanche (16 heures), pour une place dans le dernier carré.

Juan Ignacio Londero et Leonardo Mayer.Eurosport

3 . Cyclisme - Tour d'Italie : Carapaz y va tout droit

Sauf chute lors du chrono à Vérone ce dimanche, Richard Carapaz devrait remporter son premier grand tour. L'Equatorien de la Movistar, leader du Tour d'Italie, n'a rien concédé à ses poursuivants lors de l'étape de montagne de samedi, l'avant-dernière de ce Giro 2019. Il possède toujours 1'54'' d'avance sur Vincenzo Nibali et c'est désormais son coéquipier Mikel Landa (à 2'53'') qui figure en troisième position sur le podium. Primoz Roglic (à 3'16'') est passé quatrième samedi et tentera lors de cet ultime chrono de remonter sur le podium.

4. Football - Match amical : Les Bleus défient la Bolivie à Nantes

Avant d'affronter la Turquie dans six jours et Andorre dans neuf, en éliminatoires de l'Euro 2020, l'équipe de France reçoit la Bolivie, ce dimanche soir, en match amical (coup d'envoi à 21 heures). La rencontre aura lieu dans l'écrin de la Beaujoire, à Nantes, alors que Didier Deschamps devrait faire un peu tourner son onze de départ en raison des deux récentes finales de coupe d'Europe (auxquelles ont participé les habituels titulaires Olivier Giroud, N'Golo Kanté et Hugo Lloris, en plus de Moussa Sissoko).