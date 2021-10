Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Ligue Europa : Lyon porté par un Toko Ekambi décisif

Auteur du dernier geste (64e, 71e) ou homme de la dernière passe pour Houssem Aouar (86e), Karl Toko Ekambi a contribué aux trois buts qui ont propulsé Lyon vers une victoire facile contre les Danois de Brondby (3-0), jeudi à Decines-Charpieu.

Avec six points - deux d'avance sur le Sparta Prague - après cette 2e journée, l'OL occupe la première place du groupe A, directement qualificative pour les 8e de finale.

A Saint-Sébastien, Monaco a ouvert le score par Axel Disasi mais n'a pu garder son avantage face à la Real Sociedad (1-1), et par conséquent sa place de leader du groupe B.

Nouveau nul de Marseille dans le groupe E, contre Galatasaray (0-0) au Vélodrome.

2. Handball - Ligue des champions : Montpellier sonne la révolte contre Kiel

Avec un bilan d'un succès en cinq rencontres officielles, Montpellier avait raté son début de saison. Les joutes européennes ont donc sorti le club héraultais de son apathie et c'est ni plus ni moins que Kiel, quadruple champion et tenant du titre, qui en a fait les frais (37-30) à la Sud de France Arena, lors de la troisième journée.

En l'absence de quatre éléments majeurs dont son capitaine Valentin Porte, le champion d'Europe 2003 et 2018 s'est appuyé sur sa jeune garde, incarnée par Kyllian Villeminot, meilleur buteur (8 buts) et Julien Bos (7 buts). Cet exploit replace Montpellier au 5e rang au classement du groupe A, à un point du club allemand et à deux du leader, Szeged.

3. Football : Pelé est sorti de l'hôpital

L'icône Pelé, 80 ans, a rejoint son domicile après un séjour d'un mois dans un hôpital de Sao Paulo pour l'ablation d'une tumeur "suspecte" au côlon, le 4 septembre dernier. Si ce bulletin médical ne cite pas le mot "cancer", la chimiothérapie est habituellement utilisée pour traiter cette maladie.

"Quand le chemin est difficile, célébrez chaque étape du périple. Concentrez-vous sur votre bonheur. C'est vrai que je ne peux plus sauter, mais ces derniers temps j'ai levé plus souvent le poing en l'air qu'à l'habitude. Je suis très heureux de rentrer à la maison", a écrit le Brésilien, vainqueur de trois Coupe du monde, sur les réseaux sociaux.

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue Europa Conférence : Le Stade Rennais a battu Vitesse Arnhem 2 à 1 lors de la deuxième journée, aux Pays-Bas.

Ligue 1 : La Ligue de football professionnel a indiqué que Nice - Marseille, arrêtée le 22 août en raisons d'incidents et débordements, sera rejoué le 27 octobre à Troyes (à 21h).

: La Ligue de football professionnel a indiqué que Nice - Marseille, arrêtée le 22 août en raisons d'incidents et débordements, sera rejoué le 27 octobre à Troyes (à 21h). Coupe du monde : Didier Deschamps n'est pas favorable à une fréquence de deux ans du Mondial, au lieu de quatre, et il l'a fait savoir jeudi : "Le fait de pouvoir passer à une Coupe du monde tous les deux ans ça me donne le sentiment de la banaliser, c'est le mot le plus juste je pense", a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France, champion sur le terrain en 1998 et depuis le banc de touche en 2018.

: Didier Deschamps n'est pas favorable à une fréquence de deux ans du Mondial, au lieu de quatre, et il l'a fait savoir jeudi : "Le fait de pouvoir passer à une Coupe du monde tous les deux ans ça me donne le sentiment de la banaliser, c'est le mot le plus juste je pense", a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France, champion sur le terrain en 1998 et depuis le banc de touche en 2018. Ligue des nations : L'Italie disputera la phase finale avec un groupe reposant sur 22 champions d'Europe de juillet et l'un des principaux absents de l'Euro, Lorenzo Pellegrini, selon la liste communiquée par le sélectionneur Roberto Mancini.

Cyclisme sur piste : La Britannique Joscelin Lowden a établi un nouveau record du monde de l'heure en parcourant 48,405 kilomètres, jeudi, à Granges, en Suisse. Soit 398 mètres de plus que la précédente référence signée par l'Italienne Victoria Bussi, le 13 septembre 2018.

Basketball - Euroligue : Monaco a démarré sa campagne par une victoire probante contre les Grecs du Panathinaikos Athènes (75-63), à Gaston-Médecin.

Volley-ball - Mondial 2022 : L'équipe de France championne olympique aura pour adversaires la Slovénie, l'Allemagne et le Cameroun matches de poule (groupe D) lors du tournoi disputé du 26 août au 11 septembre en Russie.

Tennis - AFP Sofia : Benoît Paire menait 4-1 dans le premier set face à l'Australien James Duckworth mais il a ensuite trop mal servi (41% de première balle) pour éviter la défaite, 6-4, 6-4, au 2e tour.

La vidéo de rattrapage

Dans Tour d’Europe, Raphaël Brosse vous raconte l’histoire atypique du Sheriff Tiraspol, "dernier club soviétique" en Europe, en tête du groupe D de la Ligue des champions après sa victoire au Real Madrid (1-2), et dont la puissance financière n’a pas d’égale en Moldavie.

L’OVNI Sheriff Tiraspol, le "dernier club soviétique" qui a dompté le Real

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - AFP Sofia : Monfils va enfin jouer

Dernier représentant français après l'élimination de Benoît Paire, exempté de premier tour et bénéficiaire du forfait Ilya Ivashka jeudi au deuxième, Gaël Monfils, tête de série n°2, va attaquer l'ATP 250 bulgare ce vendredi contre l'Italien Gianluca Mager, 78e mondial, pour une place dans le dernier carré.

2. Patinage artistique : Le grand retour de Papadakis et Cizeron

Ils n'ont plus patiné en compétition depuis vingt mois et quatre mois les séparent des Jeux de Pékin. Les quadruples champions du monde et vice-champions olympiques de danse sur glace, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, seront à n'en pas douter scrutés lors du Master à Epinal, traditionnel coup d'envoi de la saison en France. Premiers coups de patins à 17h40 avec la danse rythmique.

3. MotoGP - Grand Prix des Amériques : Quartararo en piste

On s'approche du dénouement, même si ça ne sera pas pour ce week-end. Le n°1 mondial Fabio Quartararo (Yamaha Factory) sera sur la piste d'Austin pour les deux séances d'essais libres (16h55 et 21h10 françaises) de MotoGP.

4. Football - Ligue 1 : Lens dans le silence

Le RC Lens ouvre la 9e journée du Championnat de France contre Reims à 21h avec l'objectif de confirmer sa deuxième place derrière le PSG. Si les Sang et Or ont montré dimanche dernier à Marseille qu'ils savaient voyager, en l'emportant (2-3), ils vont se produire dans un stade Bollaert soumis au huis clos suite aux incidents survenus lors du derby contre Lille, le 18 septembre.

