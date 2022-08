Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Premier League : le MU de ten Hag se rebelle

2. Football – Mercato : Milik proche d'un départ à la Juve ?

Arkadiusz Milik (Marseille) Crédit: Getty Images

3. Tennis – ATP Winston-Salem : Thiem s'arrache

Petit à petit… Dominic Thiem a remporté ce mardi sa première victoire sur dur depuis… mars 2021. Pour cela, il a dû s'arracher face à Jeffrey John Wolf en trois sets (6-7, 7-5, 7-6) en sauvant notamment deux balles de match. Il défiera Grigor Dimitrov au prochain tour.

On a aussi retenu pour vous

Football – Serie A : La Juventus : La Juventus n'a pas trouvé de solution contre la Sampdoria Gênes (0-0), lundi, affichant ses limites offensives avant d'accueillir samedi l'AS Rome, qui a gagné contre la Cremonese (1-0) mais perdu sur blessure l'international italien Nicolo Zaniolo après "Gini" Wijnaldum.

Football – Ligue 2 : Les Girondins de Bordeaux, réduits à dix en première période, ont concédé le nul lundi sur la pelouse de Grenoble (0-0) et manqué l'occasion de prendre la tête du Championnat, à l'issue de la 4e journée de Ligue 2.

Tennis : Nick Kyrgios répondra en octobre devant un tribunal de Canberra d'accusations d'agression, après le rejet mardi de son appel, ont indiqué les autorités judiciaires mardi. Kyrgios, 27 ans, ne s'est pas présenté mardi à l'audience initiale et les détails des accusations n'ont pas été précisés.

Tennis – WTA Cleveland : La Française Alizé Cornet, 37e joueuse mondiale, s'est qualifiée lundi pour le 2e tour du tournoi de Cleveland en battant l'Ukrainienne Dayana Yastremska en deux sets, 6-2, 6-1, au contraire de sa compatriote Harmony Tan, éliminée. Au passage, Cornet a remporté son 500e match en carrière.

Le podcast à écouter

La F1 est de retour ce week-end à Spa. Alors, pour vous préparer au mieux, nos Fous du Volant vous ont réservé un programme de choix. Le "Piastri-Gate", le cas Ferrari puis la place de Vettel dans l'histoire : bonne écoute.

La vidéo de rattrapage

Une impressionnante série de Nadal stoppée net : Coric peut être fier de lui

Le tweet "Carragher ghosté"

Remplaçant face à Liverpool, Cristiano Ronaldo a pris le temps d'aller saluer deux légendes de MU en bord de pelouse : Gary Neville et Roy Keane, pundits pour Sky Sports. Mais il a volontairement "ghosté" Jamie Carragher, offensif à son égard mais surtout joueur iconique de Liverpool. Une séquence discrète mais qui a beaucoup plu en Angleterre.

Ce que vous devez suivre aujourd'hui

1. Cyclisme – Tour d'Espagne : L'heure d'Alaphilippe

Discret sur ce début de Vuelta, Julian Alaphilippe est attendu au tournant cette semaine pour le retour du peloton en Espagne. Ce mardi, le profil de la 4e étape semble taillé pour lui. L'arrivée de la 5e étape au Pays Basque voire celle de la 7e vendredi pourraient également offrir une chance au champion du monde de renouer avec la gagne en grand Tour. Parce qu'après, il faudra accompagner autant que possible Remco Evenepoel . Alors, pour suivre "Loulou", branchez-vous sur Eurosport (à partir de 14h15).

Le profil de la 4e étape : Place aux premiers reliefs

2. Tennis : Players' Voice avec Medvedev

Daniil Medvedev est resté discret dans les médias ces derniers mois. Mais à l'heure de revenir à New York, sur les terres du plus grand sacre de sa carrière à ce jour, le champion russe s'est confié à Eurosport. Le numéro un mondial est l'invité de notre rubrique "Players' Voice", dans laquelle la parole est laissée aux joueurs et aux joueuses.

Daniil Medvedev - Players's Voice Crédit: Eurosport

3. Football – Mercato : 10 jours restants, 10 questions brûlantes

J-10 avant que le rideau ne tombe sur ce mercato d'été 2022. Pourtant, de nombreux dossiers sont encore bloqués et de nombreux joueurs encore indécis quant à la suite de la saison. Besoin d'un point complet ? On s'occupe de tout avec les 10 questions brûlantes sur la fin du mercato

