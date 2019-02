Nadal, D-Wade, OL, Barça : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Acapulco : Kyrgios éjecte Nadal en trois heures

Après une entrée en matière aisée au premier tour contre Mischa Zverev, Rafael Nadal a vu ses affaires se corser sérieusement dès son deuxième match dans la cité mexicaine. Opposé à l'imprévisible Nick Kyrgios, seulement 72e mondial mais capable de fulgurances dignes d'un Top 10, l'Espagnol n'a pas réussi à se sortir du piège australien. Vainqueur du premier set, le n°2 mondial s'est finalement incliné en 3h03 après la perte de deux jeux décisifs et de trois balles de match (3-6, 7-6, 7-6). En quarts de finale, Kyrgios, vainqueur de Nadal pour la troisième fois de sa carrière en six matches, affrontera Stan Wawrinka, tombeur de Steve Johnson (7-6, 6-4). Dans les autres rencontres, à signaler également les défaites de Tiafoe, contre con compatriote McDonald (6-7, 7-5, 6-3), et Schwartzman, face à Norrie (7-6, 4-6, 6-3). Qualifications en revanche d'Isner, Millman et De Minaur.

2. Foot - Coupe de France : Lyon, sept ans après

Incapables de rallier le dernier carré depuis leur dernière victoire dans la compétition en 2012, les Lyonnais vont de nouveau disputer les demi-finales de la Coupe de France après leur victoire à domicile face à Caen (3-1). Emmené par un Memphis Depay auteur d'un but et d'une passe décisive, l'OL est à créditer d'une bonne prestation et rejoint donc le PSG et Rennes (vainqueur un peu plus tôt d'Orléans, 2-0) en attendant le dernier quart (Vitré-Nantes) qui sera disputé le 6 mars. Tirage au sort des demi-finales ce jeudi.

Vidéo - Un piqué de Cornet, la fin de la disette pour Depay : Soirée parfaite pour l'OL 02:47

3. Foot - Coupe du Roi : le Barça humilie le Real à Bernabeu

Malgré un résultat positif à l'aller en Catalogne (1-1), le Real Madrid n'a pas été à la hauteur du FC Barcelone mercredi à domicile lors de la demi-finale retour. Humiliés devant leur propre public suite à un doublé de Suarez, dont une panenka sur penalty, et un but contre son camp de Varane, les Merengue ont fait preuve de beaucoup trop de maladresses pour inquiéter un Barça tout en maîtrise (0-3). Quadruple tenant du titre, Barcelone va disputer sa sixième finale de Copa del Rey de suite. Ce sera face à Valence ou au Bétis Séville.

4. Basket - NBA : D-Wade terrasse Golden State au buzzer

Incroyable dénouement à Miami. Grâce à un improbable tir de la dernière chance, tout en déséquilibre, à la dernière seconde, Dwyane Wade a permis à Miami de vaincre le champion en titre et leader de la Conférence Ouest Golden State au buzzer (126-125). Dans les autres matches de la soirée de mercredi, à signaler la quatrième défaite de rang de Boston, vaincu à domicile par Portland (92-97), le succès en prolongation de Milwaukee, le leader de la Conférence Est, face à Sacramento (140-141 ap); la défaite d'Indiana (3e à l'Est) à Dallas (110-101) ou encore les victoires de Houston (113-118 à Charlotte) et Utah (111-105 contre les Clippers, avec 20 points, 13 rebonds et 4 contres pour Gobert). Après deux défaites de rang, les Lakers, eux, se sont repris en écartant New Orleans (125-119) dans les pas d'un bon LeBron James (33pts, 6rbds, 10pds).

On a aussi retenu pour vous

Foot - Premier League : City ne lâche pas Liverpool. Le mano a mano se poursuit en tête du classement entre Liverpool, le leader, et Manchester City, son dauphin à un point. Mercredi, lors de la 28e journée, les Reds ont écrasé Watford (5-0, doublés pour Mané et van Dijk) mais City a répliqué en écartant difficilement West Ham sur un penalty d'Aguero (1-0). Dans les autres rencontres, Chelsea s'est relancé en dominant le troisième, Tottenham (2-0), Arsenal n'a fait qu'une bouché de Bournemouth (5-1) et Manchester United a poursuivi sa belle série en allant battre Crystal Palace (1-3, doublé de Lukaku).

Cyclisme - Mondiaux sur piste : les Bleus en argent. Les Pays-Bas ont surclassé la France en finale de la vitesse par équipes des Championnats du monde, mercredi soir, sur la piste de Pruszkow, en Pologne. Grégory Baugé, Sébastien Vigier et Quentin Lafargue ont néanmoins battu en finale le record de France qui datait des JO de Londres 2012.

Vidéo - Pas de titre mais pas de regret pour les Bleus, médaillés d'argent en vitesse par équipes 01:37

Tennis - Indian Wells : Del Potro ne défendra pas son titre. Juan Martín Del Potro ne pourra pas défendre son titre au Masters 1000 d'Indian Wells (4-17 mars). L'Argentin a annoncé via les réseaux sociaux qu'il devait subir un traitement de récupération pour son genou droit. Il devrait être absent des courts deux semaines et espère revenir pour le Masters 1000 de Miami (18-31 mars).

Foot - Transferts : Genesio vers une prolongation ? Au micro d'Eurosport après la victoire de son équipe contre Caen (3-0), Jean-Michel Aulas a renouvelé sa confiance à son coach Bruno Genesio, en fin de contrat en juin. Si le président des Gones a confirmé qu'il dévoilerait sa décision fin mars, la tendance est, sous réserve de bons résultats, à une prolongation.

Vidéo - Aulas : "La meilleure solution pour l'OL, ce serait que Bruno reste" 03:36

Foot - Coupe d'Italie : du grand spectacle entre l'Atalanta et la Fiorentina (3-3). Une avalanche de buts qui laisse tout ouvert avant le match retour : la Fiorentina et l'Atalanta Bergame ont offert un spectacle fantastique mercredi en demi-finale aller de la Coupe d'Italie, avec un match nul (3-3).

Foot - Fair-play financier : le PSG fixé avant la mi-mars. Le Paris-Saint Germain, qui conteste devant le Tribunal arbitral du sport la réouverture d'une enquête de l'UEFA à son encontre dans le cadre du fair-play financier, devrait être fixé "avant la mi-mars", a appris mercredi l'AFP de source proche du dossier.

F1 - Essais de Barcelone : Sainz devant. Au lendemain du meilleur temps de Lando Norris, c'est son équipier chez McLaren Carlos Sainz qui a signé, mercredi, le meilleur temps de la sixième journée des essais hivernaux sur le circuit de Montmelo à Barcelone.

Le tweet triste

Maria Sharapova ne s'en sort pas. Déjà forfait pour Indian Wells, l'ancienne n°1 mondiale a également renoncé au tournoi de Miami en raison d'une blessure récurrente à une épaule.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - J-100 avant le Mondial féminin : voici tous les chiffres à connaître 01:21

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - ATP 500 : la suite du show Monfils, Federer contre un Hongrois (à partir de midi)

Au lendemain de sa nouvelle démonstration face à Marcos Baghdatis (6-3, 6-2), Gaël Monfils sera de retour sur le court émirati dès midi pour défier le Lituanien Ricardas Berankis, un joueur qu'il n'a affronté (et battu) qu'une seule fois, en 2014. Méfiance toutefois pour le Français qui, s'il reste sur sept succès de rang, va devoir composer avec un joueur en pleine confiance et récent tombeur de Medvedev après être sorti des qualifs. Les autres quarts de finale mettront aux prises Tsitsipas au Polonais Hurkacz, tombeur de Nishikori, Federer au Hongrois Fucsovics, et Coric, qui a dominé Berdych mercredi soir, au Géorgien Basilashvili. Du côté d'Acapulco, le quart de finale entre Nick Kyrgios et Stan Wawrinka vaudra le coup d'oeil (à partir de 1h30 dans la nuit de jeudi à vendredi)

Vidéo - Un set perdu, quelques fulgurances et une qualif' dans la douleur pour Federer 02:38

2. Football - Coupe du Roi : le Bétis ou Valence pour le Barça en finale ? (à partir de 21h)

Après la qualification du Barça sur le pelouse du Real Madrid mercredi soir, les Catalans connaîtront jeudi soir leur adversaire à l'occasion de ce qui sera leur sixième finale de rang (une défaite puis quatre sacres ces cinq dernières années). Auteur d'un bon nul sur la pelouse du Bétis Séville à l'aller (2-2), le FC Valence est en position de force avant le retour à domicile.