"Merci Hugo", 40-11-13 et Nuit du mercato : l'actu sur un plateau

Quelle soirée ! Les dernières heures du marché des transferts ont été particulièrement animées, en France et ailleurs. Ainsi, le polyvalent milieu de terrain du Barça, Rafinha, a débarqué au Paris Saint-Germain ... gratuitement ! Lyon a laissé filer Jeff Reine-Adélaïde à Nice et Joachim Andersen à Fulham mais a recruté le défenseur Djamel Belamri. L'OM s'est offert Mickaël Cuisance mais a échoué à trouver un latéral droit. Edinson Cavani, lui, a préparé ses retrouvailles avec le PSG en signant à Manchester United …

"On est sur du mercato low cost" : Le top 10 des transferts de l’été

Bordeaux-Bègles était en panne. Lyon en a bien profité. Le LOU s'est logiquement imposé face aux Girondins , en match en retard du Top 14. Les Rhône-Alpins ont logiquement pris le dessus, forts de leur conquête, de leur jeu au sol et de leur réalisme (27-10). Si aucun bonus n’a été inscrit, les hommes de Mignoni ont glané leur première victoire de la saison.

Le top 5 des points de lundi : Djokovic se balade et il fait le spectacle

ls ne sont plus que huit dans le tableau masculin à pouvoir soulever la coupe des Mousquetaires. Les trois grands favoris sont là : Rafael Nadal, Novak Djokovic et Dominic Thiem. Deux d'entre eux vont tenter de rallier le dernier carré ce mardi. L'Autrichien affronte Diego Schwartzman. Le duodécuple vainqueur du tournoi, lui, va croiser le fer avec le très prometteur Jannik Sinner. Dans le tableau féminin, Elina Svitolina affronte Nadia Podoroska et Iga Swiatek est opposée à Martina Trevisan.