Recours d'Aulas, reprise de la Liga, Raging Boxe, Alpe du Zwift : l'actu sur un plateau

Un peu partout en Europe, il est de plus en plus question de reprise. Jean-Michel Aulas espère toujours celle de la L1, Javier Aguirre annonce celle de la Liga alors que la Serie A, elle, remet la sienne en question. En attendant la dissipation des doutes, Eurosport vous faire vivre du sport en direct, avec l'Alpe du Zwift, ou revivre du foot, de la boxe et du tennis. Voici votre plateau.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Aulas, au recours !

S'il y a bien un fidèle parmi les fidèles de notre plateau en période de confinement, c'est lui. Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, a confirmé lors d'une interview accordée à nos confrères de L'Equipe que le conseil d'administration du club s'apprêtait à déposer deux recours pour protester contre l'arrêt de la saison de L1. L'un porterait d'ailleurs sur une "possible reprise" du championnat. Le dirigeant a aussi rappelé qu'il souhaitait entamer une procédure pour diffamation contre son homologue marseillais Jacques-Henri Eyraud.

2. Football – Liga : Bientôt une reprise ?

Il n'y a rien d'officiel. Mais pour Javier Aguirre, l'entraîneur de Léganes, il n'y a aucun doute. Lors d'un entretien accordé à MarcaClaro, le technicien a assuré que la Liga a, elle aussi, fixé sa date de reprise. Il s'agirait du 20 juin et les onze dernières journées de championnat seraient disputées jusqu'au 26 juillet. Problème, laLiga continue d'affirmer qu'aucun calendrier n'a, pour l'heure, été confirmé.

3. Football – Serie A : La reprise sérieusement menacée

Un joueur positif au Covid-19 au Torino, six à la Fiorentina et quatre à la Sampdoria : l'inquiétude regagne du terrain en Italie, alors que la Serie A envisageait, elle aussi, de reprendre ses droits. Problème, le Comité scientifique et la Fédération italienne de football ont jugé le protocole de reprise "insuffisant" dans un premier temps discuté du protocole de reprise.

Paulo Dybala

4. Formule 1 – Saison 2020 : De "nouveaux" circuits au calendrier ?

Et si la F1 retrouvait quelques-uns des circuits qu'elle a déjà côtoyés par le passé ? Portimao ou Imola, par exemple, pourraient accueillir des courses du championnat 2020 même s'ils n'ont pas été inscrits au calendrier initial. C'est ce qu'a confirmé Chase Carey, le responsable des activités liées à la F1 du groupe américain Liberty Media : "Nous sommes en discussion avec tous les promoteurs afin d'être sûrs que nous examinons toutes les options", a-t-il dit.

Chase Carey, le responsable des activités liées à la F1 du groupe Liberty Media

On a aussi retenu pour vous

Omnisports – Danemark : Le Danemark est prêt. Le pays, qui va devoir organiser quatre matches de l'Euro 2020 - en 2021 - en concomitance avec les trois premières étapes du Tour de France, a certifié avoir trouvé "des solutions constructives" pour accueillir les deux événements l'année prochaine.

Tennis – Autriche : Dominic Thiem va rejouer. Et ce, dès le 25 mai. Le N.3 mondial s'apprête à disputer, à partir du 25 mai, un tournoi organisé en Autriche réunissant les meilleurs joueurs locaux, a révélé Sky Sport Austria.

Football – Pays-Bas : Hospitalisé dimanche dernier en raison d'un problème cardiaque, Ronald Koeman a quitté l'hôpital ce jeudi. Le sélectionneur des Pays-Bas a assuré qu'il était en bonne santé.

IndyCar – Saison 2020 : L'IndyCar a confirmé jeudi que sa saison 2020 débuterait le 6 juin sur le circuit Texas Motor Speedway pour une course nocturne sans public.

La vidéo de rattrapage

Attention Camavinga : les jeunes au Real, ce n'est pas toujours ça…

Ce qu'il ne faut pas rater aujourd'hui

1. Cyclisme : Le phénomène Sagan a 10 ans : Richmond-Doha-Bergen, la trilogie arc-en-ciel

Peter Sagan, c'est un palmarès long comme le bras mais pas seulement. Cette semaine, nous retraçons sa décennie de succès, de frasques et de facéties. Ce vendredi, découvrez le quatrième volet de la série, qui revient sur sa trilogie mondiale, des États-Unis à la Norvège avec escale au Qatar.

Peter Sagan est triple champion du monde

2. Tennis – Madrid vintage : Quand Djokovic égalait Sampras avant d'écrire sa légende à Roland

Eurosport continue de vous faire revivre les moments forts du tournoi de Madrid. En 2016, quelques semaines avant de conquérir enfin Roland-Garros, Novak Djokovic s'était fait les crocs dans la capitale espagnole en venant à bout d'Andy Murray. Une victoire riche en symboles pour le Serbe qui égalait alors, avec 64 titres, la marque d'une autre légende, Pete Sampras.

Novak Djokovic et Andy Murray en 2016 à Madrid - Série Madrid Vintage

3. Boxe – Raging Boxe : La mort en direct de Benny Paret, une tragédie et un traumatisme

Benny Paret et Emile Griffith. La rivalité entre les deux hommes a tenu la boxe en haleine au début des années 60. Trois combats. Dont un de trop. Et une insulte de trop. Emile Griffith s'est vengé sur le ring et, dans un déchaînement de violence inouïe, a fait succomber son adversaire. Paret - Griffith, c'est une tragédie, un drame et un choc qui faillit emporter la boxe.

Benny Paret - Emile Griffith

4. Football – Anonymes en L1, salués ailleurs : Guarín, Saint-Etienne et ses guerres intestines

Ils sont passés par le championnat de France mais n'ont pas laissé un souvenir impérissable aux amateurs du football tricolore. Pourtant, ces déceptions ont ensuite explosé pour réaliser de grandes carrières. Fredy Guarín, milieu de terrain à la frappe de mule que Saint-Etienne n'a pas su valoriser, est le joueur du cinquième volet de notre série.

Fredy Guarin et Bafétimbi Gomis après le but du Colombien lors du match Saint-Etienne - Troyes, le 17 mars 2007

5. Football – Liga portugaise : Porto, monument en péril

Mastodonte portugais, géant du foot européen, le FC Porto est frappé de plein fouet par la crise liée à la pandémie de Covid-19. Alors que son modèle entretenait déjà une santé économique fragile, le club se retrouve désormais au pied du mur. Et condamné à assombrir son avenir sportif.

Otavio lors d'un match opposant le FC Porto à Portimonense, le 23 février 2020

A voir sur Eurosport

Cyclisme – Le Zwift "Tour for All", dernière étape !

Dernière étape. Avec le meilleur pour la fin : les coureurs du Zwift "Tour for All" s'apprêtent, ce vendredi, à affronter l'Alpe du Zwift, modélisation de l'Alpe d'Huez proposée par la plateforme. Pour ceux qui ont manqué l'événement de la semaine, petit rappel : cette course virtuelle réunit des équipes du World Tour masculin et féminin. C'est à suivre sur Eurosport et Eurosport Player à partir de 15h, et commenté par Steve Chainel.

Viviani distancé, Van Keirsbulck avalé, Dixon la plus véloce : revivez la 4e journée

