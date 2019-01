Serena, PSG, Pouille - Popyrin, Wengen : l’actu du 19 janvier 2019 sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Serena s’amuse, Herbert prend la porte

Serena Williams est en forme et c'est Dayana Yastremska qui en a fait les frais samedi matin. L'Ukrainienne, 57e mondiale, a tenu 1h07 au 3e tour de l'Open d'Australie face à l'Américaine, vainqueur en deux manches expéditives (6-2, 6-1) pour rallier les huitièmes de finale. C'est d'ailleurs un choc qui attend la tête de série numéro 16 au prochain tour, soit face à sa soeur Venus, soit face à la numéro 1 mondiale Simona Halep. Côté messieurs, Pierre-Hugues Herbert a pris la porte quelques instants plus tard, battu en trois sets par le Canadien Milos Raonic (6-4, 6-4, 7-6). En huitième, le 17e joueur mondial défiera Alexander Zverer ou Alex Bolt.

Serena poursuit sa balade à Melbourne

Serena Williams, lors de son affrontement avec Dayana Yastremska à l'Open d'Australie 2019.Getty Images

2. Football - Ligue 1 : Lille ne lâche rien

Lille enchaîne. Vainqueur à Caen (1-3) sept jours plus tôt, le Losc s'est imposé vendredi soir face à Amiens (2-1), en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Après l'ouverture du score de Juan Otero (5e), Nicolas Pépé a raté un penalty (39e) mais Rafael Leao a égalisé avant la pause (45e+2). Et c'est le but de Xeka, dans les dix dernières minutes (85e), qui a permis aux Dogues de compter pour l'instant quatre points d'avance sur Saint-Etienne (3e) et six sur l'OL (4e).

Vidéo - Guérin : "Lille et Saint-Étienne seront sur le podium à la 38e journée" 04:08

3. Basket - NBA : Golden State ne s'arrête plus

Et de sept pour Golden State. Samedi matin, les Warriors ont décroché leur septième victoire consécutive en NBA en s'imposant sur le parquet des Los Angeles Clippers. Les doubles champions en titre ont également accueilli avec joie la toute première de DeMarcus Cousins, blessé cette dernière année, et qui a inscrit 14 points, 6 rebonds et 3 passes pour ses débuts. Stephen Curry a fini meilleur marqueur du match avec 28 points, à égalité avec Tobias Harris.

On a aussi retenu pour vous

Foot - Bundesliga : Ça va mieux pour le Bayern Munich. Vendredi soir, les joueurs de Niko Kovac l'ont emporté sur le pré d'Hoffenheim (1-3, 18e j.), décrochant ainsi leur sixième victoire de suite en Bundesliga. Grâce à un doublé de Leon Goretzka (34e, 45e+1) et un but de Robert Lewandowski (87e), ils reviennent à trois points du leader Dortmund, qui se déplace à Leipzig à 18h30 ce samedi.

Rugby - Champions Cup : Montpellier ne verra pas les quarts de finale. Vendredi soir, les Héraultais n'ont pas su réaliser l'exploit sur la pelouse de Murrayfield et ont chuté (19-10) en Champions Cup. De son côté, Toulon était déjà éliminé mais le RCT a terminé sur une bonne note en s'imposant sur le terrain de Newcastle (24-27). Son premier succès européen à l'extérieur cette saison.

Tennis - Open d'Australie : Outre la qualification de Milos Raonic, Kei Nishikori et Daniil Medvedev ont également rallié les huitièmes de finale samedi matin. Le Japonais a dominé Joao Sousa (7-6, 6-1, 6-2), tandis que le Russe a écarté David Goffin (6-2, 7-6, 6-3). Chez les dames, Naomi Osaka et Elina Svitolina ont su renverser la situation face à Su-Wei Hsieh et Shuai Zhang. La Japonaise l'a emporté en deux heures (5-7, 6-4, 6-1) tandis que l'Ukrainienne a passé près de trois heures sur le cours (4-6, 6-4, 7-5).

Foot - Ligue 2 : Fin de série pour le FC Metz. Après six matches d’invincibilité, le leader messin a chuté à domicile face à Clermont (1-2) vendredi soir, lors de la 21e journée. Un résultat qui permet aux Clermontois de monter provisoirement sur le podium en attendant le déplacement de Brest, 2e, au Paris FC, 4e, lundi soir.

La vidéo de rattrapage

José Mourinho a beau être interdit d'évoquer à l'antenne les conditions de son récent licenciement de Manchester United, le technicien portugais dit beaucoup de choses lorsqu'il donne son avis sur le football, en tant que nouveau consultant sur beIN Sports. Le "Special One" vient par exemple de faire un point sur la place de l'entraîneur et du joueur dans le monde du ballon rond, qui n'est pas sans faire penser à sa récente relation avec Paul Pogba.

Vidéo - Mourinho s'en prend aux "joueurs plus puissants qu'ils ne doivent être" 01:07

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Open d'Australie : Pouille défie la surprise Popyrin

Il est l'un des derniers représentants du tennis australien à Melbourne. Il, Alexei Popyrin, défie Lucas Pouille en fin de matinée pour une place en huitième de finale. A 19 ans, le numéro 149 mondial aura toutefois fort à faire au numéro 39 à l'ATP, qui pourrait retrouver Borna Coric ou Filip Krajinovic en cas de succès. A noter le duel prévu une heure et demie avant entre Alexander Zverer et Alex Bolt. Chez les dames, on attend le choc entre Simona Halep et Venus Williams, vers 9 heures.

Vidéo - "La programmation tardive est anormale et pénalise les joueurs ! Il faut fixer des règles" 03:01

2. Football - Ligue 1 : Guingamp revient déjà au Parc

Bourreau du PSG au Parc des Princes en Coupe de la Ligue il y a dix jours, l'En Avant Guingamp retrouve déjà l'enceinte du club francilien samedi, pour un deuxième acte prévu en Ligue 1. Si Paris cherchera probablement à laver l'affront, le match revêt surtout un enjeu pour les Bretons car le PSG écrase le championnat avec 10 points d'avance sur Lille (2e) et trois matches en retard. A l'opposé, Guingamp est dernier mais avec "seulement" quatre points de retard sur Amiens (17e). En route pour un nouvel exploit ?

Vidéo - Tuchel : "Thiago Silva est au top de sa forme" 01:05

3. Ski - Wenger : Feuz pour le triplé ?

Beat Feuz va-t-il remporter pour la troisième fois de sa carrière la descente de Wengen. Le Suisse, déjà vainqueur en 2012 et 2018, peut rejoindre l'Autrichien Franz Klammer en cas de nouveau succès à Lauberhorn en fin de matinée, lui qui mène actuellement la Coupe du monde de la spécialité avec 260 points. Déjà vainqueur à Beaver Creek cette saison, le leader du classement est l'un des grands favoris du jour.

