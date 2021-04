Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Super Ligue : Les puissants font sécession

C'était dans les tuyaux depuis bien trop longtemps pour que les clubs européens les plus puissants ne mettent pas leur menace à exécution. A minuit hier soir, douze clubs (Real Madrid, Barcelone, Atlético de Madrid Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Juventus Turin, Inter Milan, AC Milan) ont annoncé la création de la Super Ligue, compétition quasi-fermée censée leur rapporter très gros. C'est d'ailleurs la justification avancée dans leur communiqué : le Covid a trop fait mal aux finances. Dans les faits, ils prévoient une saison régulière et des Playoffs. Ce lundi, le comité exécutif de l'UEFA doit entériner le nouveau format de la Ligue des champions à compter de 2024...

2. Football - Ligue 1 : Lyon ne lâche pas

Quatrième larron de la course au titre, l'Olympique Lyonnais avait vu le PSG et Monaco l'emporter et Lille lâcher deux points avant lui ce weekend. Memphis Depay a permis aux joueurs de Rudi Garcia de garder le rythme face à un FC Nantes qui a tenté de réagir, en vain (1-2). Ce succès lyonnais resserre plus encore les positions en tête puisque Lille ne compte plus que trois points d'avance sur l'OL. Nantes en revanche lâche un point à Nîmes, 18e (+3) et reste à quatre unités de Lorient, 17e.

3. Football - Liga : Le Real perd du terrain

Si le Real Madrid a fait parler de lui pour des raisons extra-sportives ce dimanche soir (voir plus haut), il n'a pas brillé sur le terrain, loin de là. Diminué et malmené, le Real n'a pu faire mieux qu'un nul sur le terrain de Getafe (0-0) et aurait même pu connaître la défaite sans un Thibaut Courtois impérial. La formation de Zinedine Zidane, deuxième au classement, est désormais reléguée à trois longueur de l'Atlético de Madrid.

Basket - NBA : Les Los Angeles Clippers se sont bien amusés sur leur parquets face à Minnesota (124-105). En revanche, les Nets, qui ont vu Kevin Durant sortir sur blessure, ont été battus par Miami (109-107).

IndyCar - GP d'Alabama : Pour ses débuts en Indycar, Romain Grosjean, parti 7e, a pris la 10e place d'une course remportée par Alex Palou.

Judo - Championnats d'Europe : Léa Fontaine (+78 kg) s'est offert à 19 ans sa première médaille dès son premier championnat international, de l'argent européen en l'occurrence, après sa défaite en finale contre Kayra Sayit.

Trahisons, week-end de l'horreur, bataille des titans : les incroyables d'Imola

1. Football - Premier League : Les Reds ont une chance de recoller au top 4

Si les puissants vont jusqu'au bout, le mérite sportif perdra énormément de valeur mais jusqu'ici il prévaut encore. Ce lundi soir, Liverpool, en déplacement sur la pelouse du Leeds de Marcelo Bielsa, a une occasion de revenir dans le top 4 à la faveur de la défaite de West Ham ce weekend. Il faudra pour ce faire l'emporter même si Chelsea, que les Reds doubleront en cas de succès, comptera toujours un match de moins.

2. Tennis - ATP Barcelone : C'est reparti pour un tour sur terre

Après le Masters 1000 de Monte-Carlo et le sacre de Stefanos Tsitsipas, les meilleurs mondiaux ont rendez-vous à Barcelone. Novak Djokovic, Daniil Medvedev et Dominic Thiem ne seront pas là mais Rafael Nadal, Andrey Rublev et Stefanos Tsitsipas ont répondu à l'appel. Ces trois joueurs ne seront pas sur les courts ce lundi et on y surveillera les performances de Benoît Paire, Jérémy Chardy, Gilles Simon, Pierre-Hugues Herbert et enfin Jo-Wilfried Tsonga.

3. Cyclisme - Tour des Alpes : Pinot, Bardet Froome, Quintana… et Anton Palzer

Sorte de répétition générale avant le Giro (8-30 mai), le Tour des Alpes accueille un beau plateau puisque Thibaut Pinot et Chris Froome y chercheront des réponses sur leur état de forme alors que Simon Yates, Nairo Quintana, Romain Bardet ou Pavel Sivakov viennent pour le peaufiner. Lui découvre le cyclisme à 28 ans. Venu du ski-alpinisme, Anton Palzer fait ses grands débuts avec la Bora-Hansgrohe.

De rival de Kilian Jornet à cycliste professionnel, le parcours singulier d'Anton Palzer

